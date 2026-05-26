«التىن بەلگىگە» ۇمىتكەرلەر سانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - بيىل 215 مىڭ وقۋشى 11-سىنىپتى اياقتايدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ءمالىم ەتتى.
- 2025 - 2026 وقۋ جىلىن اياقتاۋ جانە بالالاردىڭ جازعى دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى مينيسترلىكتىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. بيىل ەلىمىزدە 3 ميلليون 900 مىڭ وقۋشى ءبىلىم الدى. ونىڭ ىشىندە مەكتەپ قابىرعاسىندا 343 مىڭ وقۋشى 9-سىنىپتى، 215 مىڭ وقۋشى 11-سىنىپتى اياقتايدى. «التىن بەلگىگە» ۇمىتكەرلەر سانى - 13175 (%6)، سونداي-اق «ۇزدىك اتتەستاتقا» ۇمىتكەرلەر سانى 11-سىنىپتا – 18555، 9-سىنىپتا 31181 وقۋشىنى قۇرايدى، - دەدى ج. سۇلەيمەنوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ جىلىندا 763 كوللەدجدە 556 مىڭنان استام ستۋدەنت ءبىلىم الدى. 168 مىڭ ستۋدەنت وقۋىن اياقتايدى، ونىڭ ىشىندە جۇمىسشى بىلىكتىلىگى بويىنشا - 50 مىڭ، ال دۋالدى وقىتۋ بويىنشا - 47400.
- 25-مامىردا بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «زاڭ جانە ءتارتىپ - حالىقتىق كونستيتۋتسيا قۇندىلىقتارى!» تاقىرىبىندا ءبىرىڭعاي تاربيە ساعاتتارى وتكىزىلىپ، وقۋ جىلى قورىتىندىلاندى. تاربيە ساعاتتارىندا ادامي كاپيتالدى دامىتۋ، ءبىلىم مەن عىلىمدى ىلگەرىلەتۋ، يننوۆاتسيالىق ويلاۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ حالىقتىق كونستيتۋتسيادا ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى رەتىندە ايقىندالدى، - دەدى مينيستر.