الەۋمەتتىك ىلگەرىلەۋ رەيتينگىندە قازاقستان 61-ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان الەۋمەتتىك ىلگەرىلەۋدىڭ الەمدىك يندەكسىندە 171 ەلدىڭ ىشىندە 61-ورىنعا تۇراقتادى. Social Progress Index جۇرگىزگەن زەرتتەۋدە ەلىمىز اتالعان سالا بويىنشا 70,85 بال جيناعان.
رەيتينگ ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق ءوسىم كورسەتكىشتەرىن ەمەس، قوعامدىق ءال-اۋقاتى مەن الەۋمەتتىك دامۋ دەڭگەيىن باعالايدى. يندەكستى دايىنداۋ بارىسىندا 57 كورسەتكىش تالدانىپ، ولار ءۇش نەگىزگى ساناتقا توپتاستىرىلادى: ادامنىڭ نەگىزگى قاجەتتىلىكتەرى، ءال-اۋقاتتىڭ نەگىزدەرى جانە دامۋ مۇمكىندىكتەرى.
ساراپشىلار حالىقتىڭ ازىق-تۇلىككە، مەديتسينالىق كومەككە، تۇرعىن ۇيگە، اۋىز سۋعا، ەلەكتر ەنەرگياسىنا جانە سانيتاريالىق قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىگىن، جەكە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن، ءبىلىم مەن اقپاراتقا قولجەتىمدىلىكتى، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ جاي-كۇيىن جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىقتى باعالايدى. ودان بولەك، جەكە جانە ازاماتتىق بوستاندىق دەڭگەيى، ادام قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋى، سونداي-اق، ازاماتتاردىڭ جەكە شەشىم قابىلداۋ جانە ءوز الەۋەتىن ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرى ەسكەرىلەدى.
رەيتينگتە نورۆەگيا 91,73 بالمەن كوش باستادى. سونداي-اق، العاشقى بەستىككە دانيا، فينليانديا، شۆەتسيا جانە شۆەيتساريا ەندى.
الەۋمەتتىك سالادا كورسەتكىشى قازاقستانمەن شامالاس ەلدەر اراسىندا سولتۇستىك ماكەدونيا 71,24 بالمەن 60-ورىندى، تايلاند 70,79 بالمەن 62-ورىندى، ال ۆەتنام 70,76 بالمەن 63-ورىندى يەلەندى.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك ىلگەرىلەۋ يندەكسىن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ستاتيستيكالىق دەرەكتەرى، ساراپتامالىق باعالار جانە الەۋمەتتىك ساۋالنامالار ناتيجەلەرى نەگىزىندە حالىقارالىق Social Progress Imperative زەرتتەۋ جوباسى جىل سايىن جاريالاپ وتىرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان 2026-جىلعى جاھاندىق بەيبىتشىلىك يندەكسىندە (Global Peace Index 2026) وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا بەس ساتىعا جوعارىلاپ، 44-ورىنعا كوتەرىلگەن ەدى.