الەۋمەتتىك جەلىدە بەيادەپ ءسوز ايتقان شىمكەنت تۇرعىنى قاماۋعا الىندى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە الەۋمەتتىك جەلىدە بەيادەپ ءسوز ايتقان ەر ادام 10 تاۋلىككە قاماۋعا الىندى
الەۋمەتتىك جەلىلەردە قۇقىققا قايشى كونتەنتتىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزاتىن ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا شىمكەنت قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزەدى.
كەزەكتى مونيتورينگ بارىسىندا 39 جاستاعى قالا تۇرعىنى قۋانىشبەك ۋماربەكوۆتىڭ TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى تىكەلەي ەفيردە بالاعات سوزدەر ايتىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانى انىقتالدى.
اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن ەر ادام 10 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.
پوليتسيا الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى تىكەلەي ەفيرلەر مەن وزگە دە جاريالانىمدار زاڭ تالاپتارىنا سايكەس بولۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكەرتتى. لايك، قارالىم نەمەسە تانىمالدىق ءۇشىن قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ، ادەپسىز ارەكەتتەر جاساۋ جانە قۇقىققا قايشى كونتەنت تاراتۋ زاڭنامادا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.
زاڭ سيفرلىق كەڭىستىكتە دە بارشاعا بىردەي قولدانىلادى.
استانادا Instagram-داعى بەينەجازباسى ءۇشىن ەر ادام قاماۋعا الىنعانىن جازعان ەدىك.