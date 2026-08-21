الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك ارزاندادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 19-تامىزداعى جاعداي بويىنشا ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا ءبىرقاتار الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى ءتۇستى، دەپ حابارلايدى ق ر ستراتەلگيالىق جوسپارلاي جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
اپتا ىشىندە پيازدىڭ باعاسى 4,9 پايىز، كارتوپ 4,1 پايىز، الما 2,7 پايىز، اق قاۋداندى قىرىققابات 2,2 پايىز، ءسابىز 1,9 پايىز، قيار 1,5 پايىز، قوي ەتى، ونىڭ ىشىندە سۇيەكسىز ەت 0,6 پايىز، قىزاناق 0,4 پايىز ارزاندادى.
ەسەپتى اپتادا ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇننان جاسالعان بيداي نانىنىڭ، قايماقتىڭ، سارى مايدىڭ جانە تۇزدىڭ باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.
وڭىرلىك بولىنىستە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى ءبىر اپتا ىشىندە قاراعاندىدا - 0,7 پايىزعا، كوكشەتاۋ مەن وسكەمەندە - 0,5 پايىزعا، قونايەۆتا - 0,4 پايىزعا، جەزقازعان مەن تالدىقورعاندا - 0,3 پايىزعا تومەندەدى.
استانا، شىمكەنت، اقتوبە، ورال، پاۆلودار، پەتروپاۆل جانە سەمەي قالالارىندا باعالار الدىڭعى اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا پيازدىڭ ورتاشا باعاسى 1 كيلوگرامىنا 188 تەڭگەنى قۇرادى. بۇل رەتتە ەڭ تومەن باعا تۇركىستان قالاسىندا - 135 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
كارتوپتىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ورتاشا باعاسى 1 كيلوگرامىنا 248 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ قولجەتىمدى باعا پاۆلوداردا - 180 تەڭگە، تۇركىستاندا - 218 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى.
ەل بويىنشا المانىڭ ورتاشا باعاسى 1 كيلوگرامىنا 776 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعا شىمكەنت قالاسىندا - 639 تەڭگە دەڭگەيىندە تىركەلدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاننىڭ ەۋرازيانىڭ ازىق-تۇلىك حابىنا اينالىپ كەلە جاتقانى تۋرالى جازدىق.