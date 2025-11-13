ق ز
    10:25, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    التسگەيمەر اۋرۋىنان تابيعي قورعانىس تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون مەن كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق عالىمدار توبى ميدى التسگەيمەر، پاركينسون جانە باسقا نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ اسەرىنەن قورعانۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا ريبونۋكلەين قىشقىلى (ر ن ق) مولەكۋلاسىن تاپتى.

    Альцгеймер касаллигига қарши табиий ҳимоя топилди
    فوتو: Report

    Report اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، زەرتتەۋ Molecular Psychiatry جۋرنالىندا جاريالاندى.

    - ءبىز التسگەيمەر اۋرۋى، فرونتوتەمپورالدى دەمەنتسيا جانە باسقا پاتولوگيالارى بار ناۋقاستاردىڭ ميىندا دەڭگەيى كۇرت تومەندەيتىن FAM151B- DT ۇزاق كودتالماعان ريبونۋكلەين قىشقىلى تۋرالى ايتىپ وتىرمىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    عالىمدار ريبونۋكلەين قىشقىلى اقۋىز تەپە-تەڭدىگىن رەتتەۋگە قاتىساتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋشىلەر FAM151B- DT-نى جاساندى تۇردە اجىراتقاندا جاسۋشالار ءوزىن-ءوزى تازارتۋ قابىلەتىن جوعالتقان. ياعني، اۋتوفاگيا (جاسۋشالار جاڭارۋىنىڭ تابيعي پروتسەسى) بۇزىلىپ، ۋلى اقۋىز شوعىرلارى تەزىرەك جينالا باستادى. كەرىسىنشە، ريبونۋكلەين قىشقىلى بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ جاسۋشالىق ءوزىن-ءوزى تازارتۋ مەحانيزمدەرىن بەلسەندىرىپ، زاقىمدالعان اقۋىزداردىڭ مولشەرىن ازايتتى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
