التسگەيمەر اۋرۋىنان تابيعي قورعانىس تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتون مەن كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق عالىمدار توبى ميدى التسگەيمەر، پاركينسون جانە باسقا نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ اسەرىنەن قورعانۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا ريبونۋكلەين قىشقىلى (ر ن ق) مولەكۋلاسىن تاپتى.
Report اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، زەرتتەۋ Molecular Psychiatry جۋرنالىندا جاريالاندى.
- ءبىز التسگەيمەر اۋرۋى، فرونتوتەمپورالدى دەمەنتسيا جانە باسقا پاتولوگيالارى بار ناۋقاستاردىڭ ميىندا دەڭگەيى كۇرت تومەندەيتىن FAM151B- DT ۇزاق كودتالماعان ريبونۋكلەين قىشقىلى تۋرالى ايتىپ وتىرمىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
عالىمدار ريبونۋكلەين قىشقىلى اقۋىز تەپە-تەڭدىگىن رەتتەۋگە قاتىساتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋشىلەر FAM151B- DT-نى جاساندى تۇردە اجىراتقاندا جاسۋشالار ءوزىن-ءوزى تازارتۋ قابىلەتىن جوعالتقان. ياعني، اۋتوفاگيا (جاسۋشالار جاڭارۋىنىڭ تابيعي پروتسەسى) بۇزىلىپ، ۋلى اقۋىز شوعىرلارى تەزىرەك جينالا باستادى. كەرىسىنشە، ريبونۋكلەين قىشقىلى بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋ جاسۋشالىق ءوزىن-ءوزى تازارتۋ مەحانيزمدەرىن بەلسەندىرىپ، زاقىمدالعان اقۋىزداردىڭ مولشەرىن ازايتتى.