التاي فەست: پوليتسيا 50 مىڭنان اسا كورەرمەننىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتتى
استانا. KAZINFORM - قاتونقاراعاي اۋدانىندا «التاي - تۇركى الەمىنىڭ التىن بەسىگى» حالىقارالىق فەستيۆالى ءوز مارەسىنە جەتتى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اۋقىمدى مادەني شارانىڭ شىمىلدىعى قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن گالا- كونسەرتپەن تۇيىندەلدى. اتالعان شاراعا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىمەن قاتار، ەلىمىزدىڭ وزگە وڭىرلەرى مەن شەتەلدەن كەلگەن 50 مىڭنان استام كورەرمەن جينالدى.
فەستيۆال كۇندەرى شىعىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە قىزمەت اتقارىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەدى.
گالا-كونسەرت وتەتىن كۇنى ادامدار كوپ جينالاتىن ورىندارداعى قاۋىپسىزدىككە، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋعا، كولىك اعىنىن رەتتەۋگە جانە ازاماتتارعا دەر كەزىندە كومەك كورسەتۋگە باسا نازار اۋدارىلدى.
فەستيۆال اۋماعىندا جاياۋ جانە اۆتوپاترۋلدەر، جول-پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق پوليتسيانىڭ باسقا دا بولىمشەلەرى جۇمىلدىرىلدى.
- ءىس- قيمىلداردى ناقتى ۇيلەستىرۋ جانە بارلىق قىزمەتتەردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە كولىك قوزعالىسىنىڭ كەدەرگىسىز ءوتۋى، ءىس-شارانىڭ قاۋىپسىز ءارى ونداعان مىڭ كورەرمەنگە قولايلى جاعدايدا ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلدى. بارلىق جاۋاپتى قىزمەتتىڭ ءتيىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ ارقاسىندا ALTAI FEST حالىقارالىق فەستيۆالى وقىس وقيعاسىز اياقتالدى. بۇل ءوز كەزەگىندە اۋقىمدى مادەني شارالاردى وتكىزۋ كەزىندە قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن Kazinform ءتىلشىسى كاتونقاراعايعا قالاي جەتۋگە، قايدا بارۋعا بولاتىنى جانە تۋريستەردى قىزىقتىراتىن وزگە دە سۇراقتارعا جاۋاپ ىزدەپ كوردى.