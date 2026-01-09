اپەلسين شىرىنىنىڭ زيانى ءتيۋى مۇمكىن - كارديولوگتار ەسكەرتەدى
استانا. قازاقپارات - اپەلسين شىرىنى كوپشىلىك ءۇشىن دەنساۋلىقتىڭ سيمۆولى. تاڭعى اسقا ءبىر ستاقان شىرىن - دۇرىس ادەت سياقتى كورىنەدى. ءبىراق جۇرەك تۇرعىسىنان قاراساق، بۇل ادەت ءاردايىم بىردەي پايدالى ەمەس. ماسەلە شىرىندا ەمەس، ونىڭ قالاي جانە قانداي كۇيدە تۇتىنىلاتىنىندا، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
كارديولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، جۇرەككە شىن مانىندە پايدا اكەلەتىن سۋسىن - تەك جاڭا سىعىلىپ، بىردەن ىشىلگەن اپەلسين شىرىنى. قاپتاماداعى ءونىم، ءتىپتى «%100 شىرىن» دەپ جازىلسا دا، باسقا ساناتقا جاتادى.
جاڭا سىعىلعان اپەلسين شىرىنىنىڭ جۇرەككە اسەرى ونىڭ بيوحيميالىق قۇرامىمەن بايلانىستى. الدىمەن فلاۆونويدتار. اپەلسيندە گەسپەريدين مەن كۆەرتسەتين كوپ. بۇل زاتتار قان تامىرلارىنىڭ ىشكى قاباتىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، ولاردىڭ سەرپىمدىلىگىن ارتتىرادى. تامىرلار كەڭەيىپ، قان قىسىمى بىرتىندەپ تومەندەيدى. اتەروسكلەروزعا جول اشاتىن قابىنۋ پروتسەستەرى دە باسەڭدەيدى. باسقاشا ايتقاندا، جۇرەككە «جەڭىلىرەك» جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك تۋادى.
ەكىنشى ماڭىزدى كومپونەنت - كاليي. ول ءناترييدىڭ اسەرىن السىرەتىپ، اعزاداعى ارتىق تۇزدىڭ شىعارىلۋىنا كومەكتەسەدى. بۇل قان كولەمىن ازايتىپ، قىسىمدى تۇراقتاندىرادى. كالييگە باي تاعامدار مەن سۋسىندار جۇرەك- قان تامىر جۇيەسىنە ءدال وسى سەبەپتى پايدالى دەپ سانالادى.
ءۇشىنشى فاكتور - ۆيتامين C. ول يممۋنيتەتتەن بولەك، حولەستەرينمەن كۇرەستە دە ءرول اتقارادى. ۆيتامين C «جامان» حولەستەريننىڭ توتىعۋىن باياۋلاتادى. ال توتىعۋعا ۇشىراعان حولەستەرين تامىر قابىرعاسىنا وڭاي جابىسىپ، بلياشكالاردىڭ تۇزىلۋىنە سەبەپ بولادى. وسى تۇرعىدان العاندا، جاڭا سىعىلعان شىرىن اتەروسكلەروزدىڭ الدىن الاتىن قاراپايىم قۇرالداردىڭ ءبىرى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى جايت - ترومب ءتۇزىلۋ قاۋپى. جاڭا شىرىنداعى كەيبىر بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتار ترومبوتسيتتەردىڭ شامادان تىس بىرىگۋىن تەجەيدى. بۇل ينفاركت پەن ينسۋلت ءقاۋپىن ازايتاتىن قوسىمشا فاكتور.
ال ەندى قاپتاماداعى شىرىنعا كەلسەك، ايىرماشىلىق وسى تۇستان باستالادى. پاستەرلەۋ مەن ۇزاق ساقتاۋ كەزىندە ۆيتامين C مەن فلاۆونويدتاردىڭ ەداۋىر بولىگى جويىلادى. قالعانى - قانتقا باي، ءبىراق جاسۇنىقسىز سۋسىن. قانتتىڭ نەگىزگى ءتۇرى - فرۋكتوزا، ال ول قانداعى قانتتىڭ تەز كوتەرىلۋىنە، ۇيقىبەزگە سالماق تۇسۋىنە جانە ۇزاق مەرزىمدە مەتابوليكالىق بۇزىلىستارعا اكەلۋى مۇمكىن. جۇرەك ءۇشىن بۇل - پايدادان گورى تاۋەكەل.
سوندىقتان كارديولوگتار شىرىندى «ەم» نەمەسە «مىندەتتى» سۋسىن رەتىندە ەمەس، قوسىمشا رەتىندە قاراستىرۋعا كەڭەس بەرەدى. كۇنىنە 150- 200 ميلليون جاڭا سىعىلعان اپەلسين شىرىنى جەتكىلىكتى. بۇل - تامىرلارعا ارنالعان شاعىن قولداۋ عانا.
ال جۇرەك ءۇشىن ەڭ دۇرىس تاڭداۋ بۇرىنعىشا وزگەرمەيدى - تۇتاس اپەلسين، جەمىستىڭ ءوزى. وندا سول دارۋمەندەر بار، ءبىراق جاسۇنىق ساقتالعان، قانت بىرتىندەپ سىڭەدى، ال ىشەك ميكروفلوراسى قوسىمشا پايدا كورەدى.