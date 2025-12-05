اپەلسين شىرىنىنىڭ ءسىز بىلمەگەن پايداسى
استانا. قازاقپارات - اپەلسين شىرىنى - جۇرەك ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن ەڭ پايدالى سۋسىننىڭ ءبىرى. ونىڭ قۇرامىندا جۇرەك پەن تامىرلاردىڭ جۇمىسىنا وڭ اسەر ەتەتىن ماڭىزدى انتيوكسيدانتتار مەن مينەرالدار بار، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ىشكى اۋرۋلار پروپەديەۆتيكاسى كافەدراسىنىڭ دوتسەنتى ەلۆيرا حاچيروۆانىڭ ايتۋىنشا، شىرىنداعى گەسپەريدين مەن كۆەرتسەتين ەندوتەليدىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، قان تامىرلارىن كەڭەيتەتىن ازوت توتىعىنىڭ تۇزىلۋىنە ىقپال ەتەدى. سونداي-اق ولار قابىنۋدى ازايتىپ، اتەروسكلەروزدىڭ الدىن الادى.
اپەلسين شىرىنىنداعى كالي ارتىق ءناترييدىڭ اعزادان شىعارىلۋىنا جانە قان قىسىمىنىڭ تۇراقتالۋىنا كومەكتەسەدى. ال س دارۋمەنى «جامان» حولەستەريننىڭ توتىعۋىنا جول بەرمەيدى.
دەگەنمەن دارىگەر پاكەتتەگى شىرىنداردى كوپ ىشپەگەن ءجون ەكەنىن ەسكەرتەدى: ولاردىڭ قۇرامىندا قانت پەن كونسەرۆانت كوپ بولۋى مۇمكىن.
كارديولوگتىڭ كەڭەسى بويىنشا، كۇنىنە 150- 200 م ل جاڭا سىعىلعان اپەلسين شىرىنىن ءىشۋ جۇرەككە پايداسىن تيگىزەدى.