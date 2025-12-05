ق ز
    07:17, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اپەلسين شىرىنىنىڭ ءسىز بىلمەگەن پايداسى

    استانا. قازاقپارات - اپەلسين شىرىنى - جۇرەك ساۋلىعىن ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن ەڭ پايدالى سۋسىننىڭ ءبىرى. ونىڭ قۇرامىندا جۇرەك پەن تامىرلاردىڭ جۇمىسىنا وڭ اسەر ەتەتىن ماڭىزدى انتيوكسيدانتتار مەن مينەرالدار بار، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.

    а
    فوتو: DALL- E

    پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ىشكى اۋرۋلار پروپەديەۆتيكاسى كافەدراسىنىڭ دوتسەنتى ەلۆيرا حاچيروۆانىڭ ايتۋىنشا، شىرىنداعى گەسپەريدين مەن كۆەرتسەتين ەندوتەليدىڭ جۇمىسىن جاقسارتىپ، قان تامىرلارىن كەڭەيتەتىن ازوت توتىعىنىڭ تۇزىلۋىنە ىقپال ەتەدى. سونداي-اق ولار قابىنۋدى ازايتىپ، اتەروسكلەروزدىڭ الدىن الادى.

    اپەلسين شىرىنىنداعى كالي ارتىق ءناترييدىڭ اعزادان شىعارىلۋىنا جانە قان قىسىمىنىڭ تۇراقتالۋىنا كومەكتەسەدى. ال س دارۋمەنى «جامان» حولەستەريننىڭ توتىعۋىنا جول بەرمەيدى.

    دەگەنمەن دارىگەر پاكەتتەگى شىرىنداردى كوپ ىشپەگەن ءجون ەكەنىن ەسكەرتەدى: ولاردىڭ قۇرامىندا قانت پەن كونسەرۆانت كوپ بولۋى مۇمكىن.

    كارديولوگتىڭ كەڭەسى بويىنشا، كۇنىنە 150- 200 م ل جاڭا سىعىلعان اپەلسين شىرىنىن ءىشۋ جۇرەككە پايداسىن تيگىزەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
