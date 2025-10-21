اپەلسين شىرىنى كىمدەرگە زيان؟
استانا. قازاقپارات - قىشقىل سۋسىن اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىن تىتىركەندىرىپ، قابىنۋ مەن اۋىرسىنۋدى تۋدىرۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار اپەلسين شىرىنى دەنساۋلىققا، سونىڭ ىشىندە يممۋندىق جۇيەگە، جۇرەككە پايدالى جانە كوللاگەن بولىنۋىنە ىقپال ەتەتىن س دارۋمەنىنە باي ەكەندىگىنە داۋ ايتپايدى. دەگەنمەن، اپەلسين شىرىنى كەي ادامدارعا، كەرىسىنشە زيان تيگىزۋى مۇمكىن.
اپەلسين شىرىنىنىڭ نەگىزگى قاۋپى - ونىڭ قىشقىلدىعىندا. بۇل - اسقازان-ىشەك جولدارىنىڭ اۋرۋلارىنان زارداپ شەگەتىن ادامداردىڭ باستى جاۋى. قىشقىل سۋسىن اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىن تىتىركەندىرىپ، قابىنۋ مەن اۋىرسىنۋدى تۋدىرۋى مۇمكىن.
جاڭا سىعىلعان اپەلسين شىرىنى اسقازان جاراسى نەمەسە ىشەك اۋرۋلارى بار، گەپاتيت، كوليت جانە پانكرەاتيتپەن اۋىراتىن ادامدارعا زيان بولۋى مۇمكىن.
سونداي-اق، اپەلسين - كۇشتى اللەرگەن، سوندىقتان ونى اللەرگيامەن اۋىراتىندارعا، بالالارعا، جۇكتى ايەلدەرگە جانە ەمىزۋ كەزىندە ايەلدەرگە ساقتىقپەن قولدانعان ءجون.
سونىمەن قاتار، جاڭا سىعىلعان اپەلسين سۋسىنى ءتىس ەمالىنە تەرىس اسەر ەتۋى مۇمكىن، سوندىقتان ونى تۇتىكشەمەن ىشكەن ءجون.