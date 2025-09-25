پالەستينانى مويىنداعان ەلدەردىڭ سانى 160 قا جۋىقتادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى كۇندەرى ءبىرقاتار باتىس ەلدەرى پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىندادى. بۇل - سوڭعى ونداعان جىلدارداعى ەڭ اۋقىمدى قولداۋ تولقىنى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىندا فرانسيا، ليۋكسەمبۋرگ، مالتا، موناكو، اندوررا، سان-مارينو جانە بەلگيا پالەستينا مەملەكەتىن رەسمي تۇردە تانىدى. بۇعان دەيىن كانادا، اۆستراليا، پورتۋگاليا جانە ۇلىبريتانيا وسىنداي شەشىم قابىلداعان ەدى.
قازىرگى تاڭدا پالەستينانى ب ۇ ۇ- عا مۇشە 193 مەملەكەتتىڭ شامامەن 160 ى مويىنداپ وتىر. بۇل الەم ەلدەرىنىڭ 81 پايىزىنا تەڭ.
سونىمەن بىرگە، كاتوليك شىركەۋىنىڭ جوعارعى ورگانى - ۆاتيكان دا پالەستيناعا مەملەكەت مارتەبەسىن بەرىپ، بۇۇ جانىندا باقىلاۋشى بولدى.
پالەستينانىڭ تاۋەلسىزدىگى العاش رەت 1988 -جىلعى 15- قاراشادا الجيردە ياسير ارافات تاراپىنان جاريالانعان. الجير العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ بۇل مەملەكەتتى مويىندادى. كەيىن افريكا، ازيا، لاتىن امەريكاسى جانە ونداعان اراب ەلدەرى رەسمي تانۋ جونىندە شەشىم قابىلدادى.
ۇلى بريتانيانىڭ قادامى ەرەكشە نازار اۋداردى. ەل پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر:
- جاقىنداپ كەلە جاتقان تاياۋ شىعىستاعى قاسىرەتتىڭ الدىندا ءبىز بەيبىتشىلىككە مۇمكىندىك قالدىرۋ ءۇشىن جانە ەكى مەملەكەت قۇرۋ نەگىزىندەگى شەشىمدى ساقتاۋ ءۇشىن ارەكەت ەتەمىز، - دەدى.
Al Jazeera ارناسىنىڭ باعالاۋىنشا، مۇنداي شەشىم پالەستينانىڭ حالىقارالىق سۋبەكتىلىگىن كۇشەيتىپ، ەلگە تولىققاندى ەلشىلىكتەر اشۋعا، ساۋدا كەلىسىمدەرىن جاساۋعا، حالىقارالىق ۇيىمداردا قولداۋ تابۋعا، سونداي-اق حالىقارالىق قىلمىستىق سوتقا جۇگىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
دەگەنمەن ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، وزگە مەملەكەتتەردىڭ تانۋى اسكەري ءىس- قيمىلدى توقتاتپايدى ءارى ءيزرايلدىڭ وككۋپاتسياسىن بىردەن جويا المايدى.
ال يزرايل بۇل قادامدى قاتاڭ سىنعا الدى. ەلدىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى دەنني دانون سامميتتى «سيرك» دەپ اتاپ، مۇنداي تانۋ «تەرروريزمدى ماراپاتتاۋ» دەدى.
پرەمەر- مينيستر بينيامين نەتانياحۋ دا «پالەستينالىق مەملەكەت ەشقاشان قۇرىلمايدى» دەپ مالىمدەدى.
ا ق ش ءداستۇرلى ۇستانىمىن ساقتاپ وتىر. ۆاشينگتون پالەستينانى تەك يزرايلمەن كەلىسسوزدەر ارقىلى «ەكى مەملەكەت» شەشىمى جۇزەگە اسقان جاعدايدا عانا مويىندايتىنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا پالەستينانىڭ ب ۇ ۇ- عا تولىق مۇشە بولۋى ءۇشىن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ماقۇلداۋى قاجەت، ال ا ق ش بۇل باستامانى ۆەتو قۇقىعى ارقىلى بوگەپ كەلەدى.
كەي ەلدەر پالەستينانى مويىنداماۋىن بەيبىت كەلىسىمنىڭ تولىق بولماۋىمەن تۇسىندىرەدى. نەگىزگى داۋلى ماسەلەلەر - بولاشاق شەكارالار، يەرۋساليمنىڭ مارتەبەسى جانە بوسقىنداردىڭ تاعدىرى.
بۇعان قوسا، ەل ىشىندە ساياسي ءبولىنىس ساقتالعان: باتىس جاعالاۋدى - فاتح، ال گازانى - حاماس باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنە قاراي پالەستينانى مويىنداعان ەلدەردىڭ سانى 160 قا جۋىقتادى. بۇل جولعى قولداۋ تولقىنى حالىقارالىق لاندشافتتاعى وزگەرىستەردى كورسەتىپ وتىر: بۇرىن پالەستيناعا نەگىزىنەن ازيا، افريكا جانە لاتىن امەريكاسى ەلدەرى قولداۋ تانىتسا، بۇگىندە ەۋروپا جانە انگلوساكسون الەمى ەلدەرى دە قاتارعا قوسىلدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل تانۋ تولقىنى قاقتىعىستى شەشپەسە دە، يزرايلگە قىسىمدى كۇشەيتىپ، پالەستينالىقتارعا جاڭا ديپلوماتيالىق مۇمكىندىكتەر اشىپ وتىر.
سونىمەن قاتار «ەكى مەملەكەت - ەكى حالىق ءۇشىن» قاعيداتىن كۇن تارتىبىندە ۇستاۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.