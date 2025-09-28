پالەستيناعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن 12 مەملەكەت كواليتسيا قۇردى
استانا. KAZINFORM - پالەستينا بيلىگىنىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعى ءۇشىن توتەنشە جاعداي كواليتسياسى قۇرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
كواليتسياعا يسپانيا، بەلگيا، دانيا، فرانسيا، يسلانديا، يرلانديا، جاپونيا، نورۆەگيا، ساۋد ارابياسى، سلوۆەنيا، شۆەيتساريا جانە ۇلى بريتانيا كىردى.
يسپانيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل باستاما راماللادا ورنالاسقان ۇيىمنىڭ قارجىلىق جاعدايىن تۇراقتاندىرۋعا، ونىڭ باسقارۋ قابىلەتىن ساقتاۋعا، نەگىزگى قىزمەتتەردى كورسەتۋگە جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
مالىمدەمەدە بۇرىنعى «ماڭىزدى قارجىلىق سالىمدار» جانە كواليتسيانىڭ «تۇراقتى قولداۋ» ۋادەلەرى كەلتىرىلگەن.
پالەستينا پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد مۇستافانىڭ كەڭسەسى دونورلاردىڭ پالەستينا اۆتونومياسىن قارجىلاندىرۋعا كەمىندە 170 ميلليون دوللار بولۋگە ۋادە بەرگەنىن حابارلادى.
بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ساۋد ارابياسى پالەستيناعا 90 ميلليون دوللار بەرەتىنىن مالىمدەدى.
كواليتسيا ەلدەرى سونداي-اق يزرايلدەن پالەستينانىڭ بارلىق كەدەندىك كىرىسىن دەرەۋ الىپ تاستاۋدى تالاپ ەتتى.
Le Figaro باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2023-جىلدىڭ 7-قازانىندا گازا سەكتورىنداعى سوعىس باستالعاننان بەرى يزرايل پالەستينا اكىمشىلىگىنە ارنالعان سالىق تۇسىمدەرىن ۇستاپ قالدى. بۇدان دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ سياقتى نەگىزگى قىزمەتتەردىڭ ساپاسى ناشارلاپ، كەدەيلەردىڭ سانى ارتقان. يزرايل بيلىگى ۇستالعان قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى پالەستينالىقتارعا ساتاتىن ەلەكتر ەنەرگياسى سياقتى شىعىنداردى جابۋعا ارنالعان دەپ مالىمدەيدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، پالەستينانى مويىنداعان ەلدەردىڭ سانى 160 قا جۋىقتادى.