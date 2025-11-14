پالەستينا مارشى: بەلسەندى تۇركياعا دەيىن جاياۋ ءجۇرىپ، قايىرىمدىلىققا قاراجات جيناپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بريتاندىق بەلسەندى رۋت گەربەرت ۇلى بريتانيادان تۇركيانىڭ ىستامبۇل قالاسىنا دەيىن جاياۋ ءجۇرىپ، Medical Aid for Palestinians («پالەستينالىقتارعا مەديتسينالىق كومەك») ۇيىمىنا قايىرىمدىلىق قاراجاتىن جينادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
52 جاستاعى رۋت گەربەرت 2025 -جىلعى 2-مامىردا انگلياداعى ارنسايد قالاسىنان ساپارىن باستاعان. ول وسى ۋاقىتقا دەيىن ۇلى بريتانيا، فرانسيا، شۆەيتساريا، يتاليا، سلوۆەنيا، چەرنوگوريا، البانيا، سولتۇستىك ماكەدونيا جانە گرەكيا ارقىلى ءوتىپ، تۇركياعا جەتتى.
بەلسەندىنىڭ «پالەستينا ءۇشىن ۇلكەن مارش» دەپ اتالعان ساپارى 6,5 ايعا سوزىلدى. گەربەرت بۇل ساپارىن 15-قاراشا، سەنبى كۇنى ىستامبۇلدا اياقتاماق.
قازىرگى ۋاقىتتا ول 50 مىڭ فۋنت ستەرلينگكە جۋىق قارجى جيناعان. انادولى اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا بەلسەندى ءوزىنىڭ يدەياسى قالاي پايدا بولعانىن جانە بۇل ساپاردان نە كۇتەتىنىن ايتىپ بەردى.
- پالەستينالىقتاردىڭ شەككەن ازابىن كورىپ، مەن بەيجاي قاراپ وتىرا المادىم. نارازىلىق اكسيالارىنا قاتىسۋ جەتكىلىكسىز ەكەنىن سەزىندىم. سوندىقتان Medical Aid for Palestinians ۇيىمىنا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن جاياۋ ءجۇرىپ، قاراجات جيناۋ يدەياسىن ويلاپ تاپتىم، - دەدى رۋت گەربەرت.
ول بۇل قيىن كەزەڭدە پالەستينالىقتارعا كوبىرەك كومەكتەسكىسى كەلەتىنىن جانە ولاردىڭ كۇرەسىن قولدايتىن ادامدارمەن كەزدەسۋدى ماقسات ەتكەنىن ايتتى.
- گازاداعى قورقىنىشتى كورىنىستەر ادامزاتتىڭ جۇرەگىنە جارا سالدى. مەن بۇل ساپار پالەستينالىقتارعا رۋحاني جانە مورالدىق دەمەۋ بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. 6 جارىم اي ءوتتى، سەنبى كۇنى مەن جولىمدى ىستامبۇلدا اياقتايمىن. پالەستيناعا ۇزاق مەرزىمدى قولداۋ قاجەت. ەگەر ءار ادام از دا بولسا ۇلەس قوسسا، ءبىز ۇلكەن تولقىن تۋدىرا الامىز. بۇل تولقىن وسكەن سايىن، وعان جاڭا ادامدار قوسىلادى، جانە ءبىز جالعىز ەمەستىگىمىزدى تۇسىنەمىز، - دەدى بەلسەندى.
گەربەرت ادامداردى ءۇمىتىن جوعالتپاۋعا جانە كۇرەستى جالعاستىرۋعا شاقىردى.
- كەز كەلگەن قارسىلاسۋ مەن ادىلدىك ءۇشىن كۇرەس ۋاقىت پەن كۇشتى تالاپ ەتەدى. مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ ادامگەرشىلىگىمىز پالەستينامەن سىنالىپ جاتىر. پالەستيناعا دەگەن كوزقاراسىمىز - ءبىزدىڭ الەمگە جانە بولاشاققا اسەرىمىزدى كورسەتەدى. ءبىز ادامداردىڭ قىرىلىپ، ۇيلەرىنەن ايرىلىپ جاتقانىن جاي عانا قاراپ وتىرا المايمىز. ءبىز ادىلدىك ءۇشىن كۇرەستى جالعاستىرۋىمىز كەرەك. پالەستيناعا بەيبىتشىلىك پەن ادىلدىك قاجەت. ولار شىن مانىندە اۋاداي كەرەك، - دەدى ول.
ساپار بارىسىندا بەلسەندى 12 ەل ارقىلى ءجۇرىپ وتكەن، كوپتەگەن اداممەن كەزدەسكەن جانە تەگىن تاماق پەن تەگىن تۇنەتۋ سياقتى قايىرىمدىلىق كومەكتەرىن كورگەنىن ايتتى.
رۋت گەربەرت جينالعان قاراجات كولەمى 50 مىڭ فۋنت ستەرلينگ مەجەسىنە جاقىنداعانىن، بۇل قاراجات Medical Aid for Palestinians ۇيىمىنا اۋدارىلاتىنىن مالىمدەدى.
- ۇيگە ورالۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن وزگەرىس بولادى، سوندىقتان ءوزىمدى سوعان دايىنداپ ءجۇرمىن. التى اي بويى وسى ىسپەن اينالىستىم، سوندىقتان قايتا بەيىمدەلۋ وڭاي بولمايدى. ءبىراق مەن ۇيگە پويىزبەن قايتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن - سول كەزدە جۇرگەن بۇكىل جولىمدى تەرەزەدەن كورە الامىن. سودان كەيىن وتباسىممەن لوندوندا كەزدەسەمىن، - دەدى بەلسەندى.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ دۇنيەجۇزىلىك ازىق-تۇلىك باعدارلاماسىنىڭ (د ب ا ب) قىزمەتكەرلەرى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەن كۇننەن بەرى گازا سەكتورىندا شامامەن 1 ميلليون ادامعا ازىق-تۇلىك جيىنتىعىن تاراتتى. الايدا ۇيىم وكىلدەرى مۇنداي كومەك كولەمى قازىرگى كۇردەلى جاعدايدا جەتكىلىكسىز ەكەنىن مالىمدەدى.