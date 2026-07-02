الستوم كومپانياسى ەلىمىزدە قانداي ينۆەستيسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Alstom كومپانياسىنىڭ باتىس جانە ورتالىق ازياداعى باسقارۋشى ديرەكتورى جەروم بويە ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى وتىرىسىندا يۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ىسكە اسۋ بارىسى جايىندا مالىمدەدى.
- ءبىزدىڭ كومپانيا - تەمىرجول سالاسىنداعى ءوندىرۋشى. قازاقستاندا 2010 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلەمىز. 2010-2023 -جىلداردا 200 ميلليون ەۋرو ينۆەستيسيا سالدىق. 2023 -جىلى قوسىمشا 50 ميلليون ەۋرو ينۆەستيسيا قاراستىردىق. ونى 2027 -جىلدىڭ سوڭىندا تولىقتاي بەرىپ بولامىز. بۇل قارجى استانادا لوكوموتيۆ وندىرەتىن زاۋىت سالۋعا جانە قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندەگى تەمىرجول دەپولارىن دامىتۋعا جۇمسالىپ جاتىر. تۇپتەپ كەلگەندە، بۇل جوبالار ورتا ءدالىز ارقىلى جۇك تاسىمالىنا پايداسىن تيگىزەدى، - دەدى ول كەڭەستىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسى الدىندا جۋرناليستەرگە سۇحبات بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار، جەروم بويە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ شارالارىنا توقتالدى.
- كومپانيا جۇمىسىنا بولجام جاساۋ جانە باعالاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى بارىنشا كەڭ اۋقىمدا ەنگىزىپ، قولدانىپ كەلەمىز. جۇيەمىزدە شاعىن رەكۋرسيۆتى مودەلدەردى جۇزەگە اسىرۋعا تىرىسىپ جاتىرمىز. ونى ءبىزدىڭ قازاقستانداعى ينجەنەرلەرىمىز جاساعان جانە سونىڭ ارقاسىندا لوكوموتيۆتەرگە ءتيىستى قىزمەت كورسەتىپ، قانداي ءدا بىر اقاۋ شىعۋىنىڭ الدىن الامىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ە ق د ب قازاقستان ەكونوميكاسىنا 1,3 ميلليارد ەۋرودان استام ينۆەستيسيا سالۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.