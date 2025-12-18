الەۋمەتتىك وسال توپتارعا باسپانا الۋدا قانداي قولداۋ كورسەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى 7,3 مىڭ جالدامالى پاتەر جانە 10 مىڭنان استام سۋبسيديالانعان يپوتەكالىق نەسيە بەرىلدى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ ەسەپتىك كەزدەسۋدە ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلدىڭ العاشقى 11 ايىندا 16,9 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن.
- پرەزيدەنتتىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىنىڭ بولىگى رەتىندە 2029-جىلعا قاراي 111 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر، بۇل 1 ميلليوننان استام ازاماتتى جەكە تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل جوسپارلانعان كورسەتكىشتەن 7,3 ميلليون شارشى مەترگە ارتىق، - دەدى قۋاندىق قاجكەنوۆ ەلوردادا كونگرەسس ورتالىقتا وتكەن ەسەپتىك كەزدەسۋدە.
سونىمەن بىرگە، تۇرعىن ءۇي سەكتورىندا حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇي جانە كەزەكتە تۇرعاندارعا نەسيەلىك تۇرعىن ءۇي بەرۋ سەكىلدى قولداۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- الەۋمەتتىك جاعىنان وسال توپتارعا جالدامالى باسپانا بەرۋ ماقساتىندا 2025-جىلدىڭ العاشقى 11 -ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن 7,2 مىڭ پاتەر ساتىپ الىندى، - اتاپ ءوتتى قۋاندىق قاجكەنوۆ.
سونداي-اق، اكىمدىكتەر 11 ايدا مەملەكەتتىك باعالى قاعازداردى شىعارۋ ارقىلى 4,4 مىڭ پاتەر سالىپ، ساتىپ الدى. 63,1 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 4,9 مىڭ يپوتەكالىق نەسيە جەڭىلدىكپەن – 2 پايىز جانە %5 دىق مولشەرلەمەمەن بەرىلدى.
وعان قوسىمشا، 11 ايدا «ناۋرىز» جانە «ناۋرىز جۇمىسكەر» يپوتەكالىق باعدارلامالارى بويىنشا جالپى سوماسى 205,7 ميلليارد تەڭگەگە 7,6 مىڭ يپوتەكالىق نەسيە بەرىلدى.
- جاڭا زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر اياسىندا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ادامداردى تىركەۋ مەن جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ءۇيدى تاراتۋ مىندەتى اكىمدىكتەردەن وتباسى بانكىنە بەرىلگەنىن اتاپ وتكەن ءجون. قازىرگى ۋاقىتتا 965 مىڭنان استام ازامات تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە شامامەن 600 مىڭى الەۋمەتتىك جاعىنان وسال توپقا جاتادى. بيىل ازاماتتارعا شامامەن 7,3 مىڭ جالعا بەرىلەتىن پاتەر جانە 10 مىڭنان استام سۋبسيديالانعان يپوتەكالىق نەسيە بەرىلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ تاعى ءبىر شاراسى - تۇرعىن ءۇي جالداۋ اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ جانە تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارىن بەرۋ. 2025-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىنىڭ سوڭىنا قاراي 11 مىڭنان استام ازامات وسى سۋبسيديالاردان پايدا كوردى، بۇل ماقساتتارعا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن 7,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. سونداي-اق، 11 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 1400 دەن استام ازامات العاشقى جارنالارىن جابۋ ءۇشىن جالپى سوماسى 1,7 ميلليارد تەڭگەگە تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارىن العان.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ 17 وڭىرىندە تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋدە وڭ ديناميكا بايقالادى.