الەۋمەتتىك جەلىلەر كەش ۇيلەنۋدىڭ ءبىر سەبەبىنە اينالدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەر 30 جاسقا دەيىنگى جۇپتاردىڭ قارىم-قاتىناس تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي اسەر ەتىپ جاتقانىن ەكى جىلدىق زەرتتەۋ دالەلدەدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، لايك، كوممەنتاري مەن ستوريستەرگە كەلگەن رەاكسيا تۇراقتى تۇردە قىزعانىش تۋدىرىپ، ءبىر جىلدىڭ ىشىندە كوپ جۇپتىڭ ايىرىلىسۋىنا الىپ كەلگەن، دەپ حابارلايدى onlinelibrary.wiley.com.
زەرتتەۋ 18-29 جاس ارالىعىنداعى 322 جاستى قامتىعان. قاتىسۋشىلار ەكى جىل بويى الەۋمەتتىك جەلىنى قولدانۋى، قارىم-قاتىناسقا دەگەن قاناعاتتانۋى جانە قىزعانىش دەڭگەيى جونىندە ساۋالنامالار تولتىرعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مەحانيزم وتە قاراپايىم:
الەۋمەتتىك جەلىدەگى كەز كەلگەن بەيتانىس ادامنىڭ لايكى نەمەسە پىكىرىن مي «قاۋىپ» رەتىندە قابىلدايدى، سودان كەيىن ونى «ساتقىندىق تۋرالى شاعىن سەريالعا» اينالدىرىپ، ول ادام ساناسىندا ۇنەمى اينالىپ تۇرادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى:
- الەۋمەتتىك جەلىدەن تۋىنداعان قىزعانىش ۋاقىت وتە كۇشەيەدى؛
- قىزعانىش ارتقان سايىن جۇبايىن اڭدىپ-قاراۋ (ەلەكتروندىق باقىلاۋ) كوبەيەدى؛
- ءبىر جىلدان كەيىن مۇنداي مىنەز قارىم-قاتىناستىڭ ساپاسىن ايتارلىقتاي تومەندەتەدى؛
- باستاپقى سەبەپ - كوبىنە تاستاپ كەتۋدەن قورقۋ (attachment anxiety)، ءبىراق ەڭ كۇشتى اسەردى ءدال الەۋمەتتىك جەلىدەگى قىزعانىش پەن سەرىكتەستى باقىلاۋ تۋعىزادى.
عالىمدار الەۋمەتتىك جەلىنىڭ پليۋستەرى دە بارىن ايتادى: بىرگە تۇسكەن فوتولار، جۇپ رەتىندە جاريالاۋ، ءبىر-بىرىنە ونلاين قولداۋ كورسەتۋ قارىم-قاتىناستى نىعايتادى. ءبىراق، كەمشىلىگى - قىزعانىش، قاجەتسىز باقىلاۋ جانە كونفليكت الدەقايدا ءجيى كەزدەسەدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پايىمىنشا، جاستارعا الەۋمەتتىك جەلىدەگى ارەكەتتەردىڭ پسيحولوگيالىق سالدارىنا سىن كوزبەن قاراۋدى ۇيرەتۋ قاجەت.