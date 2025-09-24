الەۋمەتتىك جەلىگە تاۋەلدىلىك تۇقىم قۋالايدى - عالىمدار توسىن تۇجىرىمعا كەلدى
نيدەرلاندتا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە تاۋەلدىلىكتىڭ تۇقىم قۋالاۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار 6492 ەگىزدى تالداپ، مىناداي قورىتىندىعا كەلگەن:
TikTok پەن باسقا جەلىلەردە لەنتانى شەكسىز اينالدىرىپ كورۋ داعدىسى %72 گەنەتيكاعا بايلانىستى، ال بەلسەندىلىك (لايك باسۋ، پىكىر جازۋ، پوست سالۋ) %54 تۇقىم قۋالايدى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن پسيحيكالىق دەنساۋلىق اراسىنداعى بايلانىس ءالسىز بولىپ شىقتى: كورسەتكىش - 0,09 بەن 0,10 ارالىعىندا. ياعني جەلىلەردىڭ وزىنەن ەمەس، ادامنىڭ گەنى مەن جەكە ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى.
زەرتتەۋدىڭ اۆتورى، ماكس پلانك اتىنداعى پسيحولينگۆيستيكا ينستيتۋتىنىڭ مامانى سەليم سامەتوگلۋنىڭ ايتۋىنشا، «الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ ءوزى ادامداردى مازاسىز نە باقىتسىز ەتىپ جىبەرمەيدى. بۇل كوبىنە ادامنىڭ تابيعاتىنا بايلانىستى».
عالىمدار الەۋمەتتىك جەلىنى «پسيحيكاعا زيان» دەپ ءبىرجاقتى باعالاۋ دۇرىس ەمەستىگىن اتاپ ءوتتى: اسەرى ءار ادامدا ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن.