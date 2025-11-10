الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلار تىزبەسى جاڭاردى: مەملەكەت پاتسيەنتتەرگە كەپىلدى مەديتسينالىق كومەكتى ساقتاپ قالادى
استانا. KAZINFORM - جاقىن كۇندەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە قانت ديابەتى، سەرەبرالدى سال اۋرۋى جانە باسقا دا سوزىلمالى اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەر مەديتسينالىق كومەكتەن قاعىلىپ، ءدارى-دارمەك الا المايدى دەگەن جالعان اقپارات تاراپ كەتتى. بۇل اقپارات مۇلدە شىندىققا جاناسپايدى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىك الەۋمەتتىك ءمانى بار جانە سوزىلمالى اۋرۋلارى بار پاتسيەنتتەرگە مەديتسينالىق كومەكتىڭ كولەمى مەن ساپاسى بويىنشا كەپىلدىكتەر تولىق كولەمدە ساقتالاتىنىنا سەندىرەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، جاڭارتىلعان تىزبەگە 11 نوزولوگيا كىرەدى، ولار بويىنشا مەديتسينالىق كومەكپەن جانە ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى (ت م ك ك ك) شەڭبەرىندە-پاتسيەنتتىڭ ساقتاندىرۋ مارتەبەسىنە قاراماستان ۇسىنىلادى.
ت م ك ك ك پاكەتىندە مىنالار قالا بەرەدى: تۋبەركۋلەز، ا ي ت ۆ ينفەكتسياسى، سوزىلمالى ۆيرۋستىق گەپاتيتتەر جانە باۋىر تسيرروزدارى، قاتەرلى ىسىكتەر، پسيحيكالىق جانە مىنەز-قۇلىق بۇزىلىستارى، ورفاندىق اۋرۋلار، ءجىتى ميوكارد ينفاركتىسى (العاشقى 6 اي)، نەرۆ جۇيەسىنىڭ دەگەنەراتيۆتى اۋرۋلارى، و ن ج دەميەلينيزاتسيالىق اۋرۋلارى، ەپيلەپسيا، سەرەبروۆاسكۋليارلىق اۋرۋلار (ينسۋلتتان كەيىنگى جاعداي - ءبىر جىل بويى).
بيىل تىزبەگە العاش رەت مىنالار ەنگىزىلدى:
• ەپيلەپسيا؛
• سەرەبروۆاسكۋليارلىق اۋرۋلار (ينسۋلتتان كەيىنگى جاعداي - ءبىر جىل بويى).
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي شەشىم ۇزاق مەرزىمدى باقىلاۋدى جانە تۇراقتى ءدارى- دارمەكپەن ەمدەۋدى قاجەت ەتەتىن اۋىر نيەۆرولوگيالىق اۋرۋلاردان زارداپ شەگەتىن ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قورعاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
ەپيلەپسيا الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلاردىڭ تىزبەسىنە ەندى
ديسپانسەرلىك ناۋقاستاردىڭ ءبىرىڭعاي تىركەلىمىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا قازاقستاندا ەپيلەپسيامەن اۋىراتىن 94 مىڭعا جۋىق پاتسيەنت، ونىڭ ىشىندە 31 مىڭ بالا تىركەلگەن. جىل سايىن وسىنداي دياگنوزى بار پاتسيەنتتەر 4 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق سوماعا 14 دارىلىك زاتپەن قامتاماسىز ەتىلەدى. ەپيلەپسيانى الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلار تىزبەسىنە ەنگىزۋ پاتسيەنتتەرگە ۋاقتىلى، تەگىن جانە بىلىكتى مەديتسينالىق كومەككە قول جەتكىزۋگە كەپىلدىك بەرەدى، سونداي-اق تۇراقتى دارىلىك سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
نەلىكتەن ينسۋلتتەن كەيىنگى پاتسيەنتتەردى قولداۋ ماڭىزدى
سەرەبروۆاسكۋليارلىق اۋرۋلاردى (ءبىر جىل بويى ينسۋلتتان كەيىنگى جاعداي) ءا م ا تىزبەسىنە قوسۋ:
• پاتسيەنتتەردى ۇزدىكسىز وڭالتۋمەن جانە ديناميكالىق باقىلاۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە؛
• قالپىنا كەلتىرۋدىڭ ەڭ ماڭىزدى كەزەڭىندە ءدارى- دارمەكپەن ەمدەۋدى قامتاماسىز ەتۋگە؛
• قايتالاناتىن تامىرلاردىڭ بۇزىلۋ قاۋپىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ينسۋلتتان كەيىنگى العاشقى 12 اي فۋنكتسيالاردى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ جانە مۇگەدەكتىكتىڭ الدىن الۋدىڭ شەشۋشى كەزەڭى بولىپ تابىلادى، سوندىقتان مەملەكەت ءدال وسى كەزەڭدە كەپىلدىكتەردى كۇشەيتەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ (م ءا م س) پاكەتىنە:
• قانت ديابەتى؛
• بالالاردىڭ سەرەبرالدى سال اۋرۋى؛
• دانەكەر ءتىننىڭ جۇيەلىك زاقىمدانۋى؛
• رەۆماتيزم اۋرۋلارى كىرەدى.
بۇل رەتتە مەديتسينالىق كومەكتىڭ كولەمى قىسقارمايدى - تەك قارجىلاندىرۋ كوزى عانا وزگەرەدى. بارلىق ساقتاندىرىلعان پاتسيەنتتەر م ءا م س جۇيەسى شەڭبەرىندە ەمدەۋدى، كونسۋلتاتسيالار مەن ءدارى- دارمەكتەردى تەگىن الۋدى جالعاستىرا بەرەدى.
ەرتەرەك انىقتاۋ جانە دياگنوستيكا
العاش رەت بارلىق الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلاردىڭ باستاپقى دياگنوستيكاسى ساقتاندىرۋ مارتەبەسىنە قاراماستان ت م ك ك ك شەڭبەرىندە جۇرگىزىلەتىن بولادى. بۇعان دەيىن بۇل تەك ا ي ت ۆ ينفەكتسياسى جانە تۋبەركۋلەزبەن اۋىراتىن پاتسيەنتتەرگە قاتىستى. بۇل اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋدى جانە ەمدەۋدى ۋاقتىلى باستاۋدى قامتاماسىز ەتەدى، بۇل دەنساۋلىقتى ساقتاۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى.
مەملەكەت كەپىلدىكتەرى
مەملەكەت، بۇرىنعىداي، ازاماتتاردىڭ جەڭىلدەتىلگەن ساناتتارىنا قاتىستى بارلىق كەپىلدىكتەردى ساقتايدى: بالالار، جۇكتى ايەلدەر، زەينەتكەرلەر، ستۋدەنتتەر، مۇگەدەكتەر، جۇمىسسىزدار جانە باسقالار.
- بارلىعى - 11 ميلليوننان استام قازاقستاندىق. سونىڭ ىشىندە - مەملەكەت ەسەبىنەن ساقتاندىرىلعان جانە مەديتسينالىق كومەكتى تەگىن الۋدى جالعاستىراتىن بالالاردىڭ سەرەبرالدى سال اۋرۋىمەن (بتسا) اۋىراتىن بارلىق پاتسيەنتتەر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلاردىڭ تىزبەسىن جاڭارتۋ كومەكتى قىسقارتۋ ەمەس، قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ جانە ەڭ وسال پاتسيەنتتەر ءۇشىن كەپىلدىكتەردى كۇشەيتۋ ەكەنىن اتاپ كورسەتەدى. ساقتاندىرۋ جارنالارى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ەسەبىنەن تولەنەتىن ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارىن (D جانە ە ساناتتارى) ساقتاندىرۋدى قارجىلىق قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلاردىڭ (ءا م ا) جاڭارتىلعان تىزبەسى كۇشىنە ەنەدى. شەشىم «كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جانە مەديتسينالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە قابىلداندى.