الەمنىڭ ۇزدىك اسحانالارى انىقتالدى: قازاقتىڭ ەتى قاي ورىندا تۇر؟
استانا. قازاقپارات - TasteAtlas الەمدەگى ەڭ ۇزدىك ۇلتتىق اسحانالاردىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى. ءدامى مەن تانىمالدىعىنا قاراي باعالانعان بۇل تىزىمگە 100 ەلدىڭ اسحاناسى ەنگەن.
رەيتينگ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان 98-ورىنعا جايعاستى.
TasteAtlas مالىمەتىنشە، رەيتينگتى جاساۋ بارىسىندا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى 19 مىڭعا جۋىق ءداستۇرلى تاعامعا بەرىلگەن 590228 باعا ەسەپكە الىنعان. ءار ەلدىڭ ورنى پايدالانۋشىلار قويعان ورتاشا ۇپاي نەگىزىندە انىقتالعان. پلاتفورما وكىلدەرى باعالاۋ كەزىندە تەك ناقتى قولدانۋشىلاردىڭ پىكىرلەرى ەسكەرىلگەنىن، بوتتارعا جول بەرمەۋ ءۇشىن ارنايى سۇزگىلەر قولدانىلعانىن اتاپ ءوتتى.
الەمدەگى ەڭ ءدامدى 10 اسحانا
TasteAtlas نۇسقاسى بويىنشا ۇزدىك وندىققا مىنا ەلدەر كىرگەن:
يتاليا - 4,64
گرەكيا - 4,60
پەرۋ - 4,54
پورتۋگاليا - 4,53
يسپانيا - 4,53
جاپونيا - 4,49
تۇركيا - 4,49
قىتاي - 4,48
فرانسيا - 4,48
يندونەزيا - 4,48
قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى
قازاقستان 100 ەلدىڭ ىشىندە 98-ورىنعا يە بولىپ، ورتاشا 3,9 ۇپاي جينادى. جالپى رەيتينگتە تومەن ورىن العانىمەن، ۇلتتىق اسحانانىڭ كەيبىر تاعامدارى پايدالانۋشىلار تاراپىنان جوعارى باعالانىپ، ارنايى ۇسىنىستار تىزىمىنە ەنگەن.
TasteAtlas ءدامىن تاتىپ كورۋگە كەڭەس بەرەتىن تاعامداردىڭ ءبىرى - سامسا (4,0). پلاتفورما سيپاتتاماسىندا ول «ورتالىق ازياعا كەڭ تارالعان، حوش ءيىستى ەت پەن قىتىرلاق قامىرى بار كلاسسيكالىق تاعام» دەپ كورسەتىلگەن.
سونداي-اق جوعارى باعا العان قازاقستاندىق تاعامدار قاتارىندا مىنالار بار:
لاعمان - 4,2؛
شۇجىق - 4,2؛
كەسپە - 4,0.
ال ەڭ تانىمال ۇلتتىق تاعام - ەت (بەشبارماق دەپ الىنعان) 3,6 ۇپاي العان.
اتاۋى «بەس ساۋساق» دەپ اۋدارىلادى، بۇل تاعامنىڭ ءداستۇرلى تۇردە قولمەن جەلىنەتىنىن بىلدىرەدى، - دەلىنگەن سيپاتتامادا.
قازاقستاننىڭ ەت تاعامدارىنا ارنالعان جەكە رەيتينگتە لاعمان كوش باستاپ تۇر. ودان كەيىن ەت اسۋ، جايا، جال جانە قارتا ورنالاسقان. بۇل تاعامداردىڭ بارلىعى ەتكە، سونىڭ ىشىندە جىلقى ەتىنە نەگىزدەلگەن.
ال ۇلتتىق ونىمدەر اراسىندا TasteAtlas قۇرتتى (3,3) - تۇزدى-قىشقىل ءدامى بار اشىتىلعان ءسۇت ءونىمى رەتىندە اتاپ وتەدى. سونداي-اق سارى ماي دا ەرەكشەلەنگەن. ول قىشقىل ءسۇتتى نەمەسە كىلەگەيدى ۇزاق ۋاقىت ءپىسىرۋ ارقىلى دايىندالاتىنى كورسەتىلگەن.