الەمنىڭ ۇزدىك اۋەجايى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - سينگاپۋردىڭ حالىقارالىق چانگي اۋەجايى Forbes Travel Guide نۇسقاسى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ۇزدىك اۋەجاي اتاندى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
باسىلىم ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، چانگي اۋەجايىن ەرەكشە ەتەتىن باستى ارتىقشىلىقتارى - الەمدەگى ەڭ بيىك جابىق سارقىراما، تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن كينوتەاتر جانە ۇشاقتاردى كورۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن شاتىرداعى باسسەين.
بۇعان قوسا، بىرنەشە مارتە حالىقارالىق ماراپاتقا يە بولعان اۋەجاي جولاۋشىلارعا كوبەلەكتەر باعى، بامبۋك باعى، سونداي-اق دجاكۋزي سىندى ەرەكشە دەمالىس ايماقتارىن ۇسىنادى.
ال ا ق ش- تاعى ەڭ ۇزدىك اۋەجاي اتاعىن نيۋ-يوركتەگى لا-گۋارديا يەلەندى. ساراپشىلار ونىڭ زاماناۋي ساۋلەتى مەن كەڭ كۇتۋ زالدارىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
سول رەيتينگتە الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك اۋە كومپانياسى بولىپ Emirates تانىلسا، ا ق ش- تا كوشباسشى Delta Air Lines كومپانياسى بولدى.