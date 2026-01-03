الەمنىڭ ەڭ سۋىق كۇنى ياكۋتيادا، ەڭ ىستىعى افريكادا تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جىلدىڭ العاشقى كۇنى الەم بويىنشا ەڭ سۋىق اۋا رايى رەسەيدىڭ ياكۋتياسى مەن ماگادان وبلىسىندا تىركەلسە، ەڭ ىستىق اۋا رايى كامەرۋن، اۆستراليا جانە توگو ەلدەرىندە بايقالدى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى حابارلادى.
رەسەيدىڭ گيدرومەتەورولوگيا ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءبىر تاۋلىكتە جەر شارىنداعى ەڭ تومەن تەمپەراتۋرا ياكۋتياداعى يەما مەتەوستانتسياسىندا تىركەلگەن. وندا اۋا تەمپەراتۋراسى مينۋس 53,1 گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن.
قاڭتاردىڭ 1 ىندەگى اۋا رايى كورسەتكىشتەرى بويىنشا ەكىنشى ورىندا ماگادان وبلىسىنداعى ەلگەن اۋىلى تۇر - بۇل جەردە اياز 51 گرادۋسقا جەتكەن. ءۇشىنشى ورىندا ياكۋتياداعى ويمياكون ەلدى مەكەنى، وندا مەتەوستانتسيا مينۋس 50,6 گرادۋس كورسەتكەن.
ال ىستىق اۋا رايى بويىنشا ءبىرىنشى ورىن كامەرۋنداعى گارۋا قالاسىنا تيەسىلى. مۇندا اۋا تەمپەراتۋراسى پليۋس 40,4 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن. سينوپتيكتەردىڭ دەرەگىنشە، ەكىنشى ورىندا اۆسترالياداعى پورت- حەدلەند قالاسى - پليۋس 39,8 گرادۋس، ال ءۇشىنشى ورىندا توگوداعى مانگو قالاسى - پليۋس 39,5 گرادۋس.
ماتەريالدى Kazinform اگەنتتىگىنە سەرىكتەس تاسس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
