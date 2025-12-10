الەمنىڭ قاي ەلدەرىندە تۇرعىن ءۇي ساياساتى حالىققا قولايلى؟
استانا. KAZINFORM - تۇرعىن ءۇي نارىعىندا مەملەكەتتەردىڭ ۇستاناتىن ساياساتى ءارقيلى. ءبىر ەلدە يپوتەكالىق مولشەرلەمە تومەندەتىلسە، ەندى بىرىندە ارنايى جيناق شوتتارى قولدانىلادى.
بۇل تەتىكتەر ازاماتتاردىڭ باسپانا الۋ مۇمكىندىگىنە قالاي اسەر ەتەدى؟ ا ق ش- تا قولجەتىمدى تۇرعىن ۇيگە ارنالعان بىرنەشە دەڭگەيلى جۇيە قولدانىلادى. ەڭ ءىرىسى فەدەرالدىق باعدارلاما.
مۇندا باستاپقى جارنا %3,5 شاماسىندا بەلگىلەنگەن. بۇل امەريكالىق نارىق ءۇشىن تومەن كورسەتكىش سانالادى.
باعدارلاما قارىز الۋشىنىڭ تابىسى مەن نەسيە تاريحىنا قاتاڭ تالاپ قويمايدى. سونداي-اق ەلدىڭ اۋىلدىق وڭىرلەرىندە يپوتەكانى %0 مولشەرلەمەمەن راسىمدەۋگە بولادى. بۇل شاعىن قالالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان شارا.
جىل سايىن مۇنداي مۇمكىندىكتى ونداعان مىڭ تۇرعىن پايدالانادى.
گەرمانيا
گەرمانيادا تۇرعىن ۇيگە قاتىستى ارنايى مەملەكەتتىك جيناق باعدارلاماسى جۇمىس ىستەيدى. ازاماتتار 5-7 جىل بويى جەڭىلدەتىلگەن شوتقا اي سايىن بەلگىلەنگەن مولشەردە قاراجات سالىپ وتىرادى.
وسى كەزەڭدە مەملەكەت ەسەپشوتقا قوسىمشا سىياقى بەرەدى. سونداي-اق سالىقتىق جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلعان.
جينالعان قاراجات جالپى سومانىڭ شامامەن جارتىسىنا جەتكەندە، قالعان بولىگى الدىن الا بەكىتىلگەن تۇراقتى پايىزبەن نەسيە رەتىندە بەرىلەدى.
باعدارلاما اسىرەسە جاس وتباسىلارعا باسپانا ساتىپ الۋدى جەڭىلدەتەدى.
ۇلى بريتانيا
ۇلى بريتانيادا تۇرعىن ۇيگە قول جەتكىزۋدىڭ وزىندىك ءتاسىلى بار. Building Societies دەپ اتالاتىن كووپەراتيۆتىك ۇيىمدار تۇرعىندارعا جيناق شوتتارىن ۇسىناتىن جۇيە قالىپتاستىرعان.
قاتىسۋشىلار اي سايىن بەلگىلەنگەن سومانى جينايدى. ال شوتتاعى قارجىعا جىل سايىن پايىز قوسىلادى. كەيىن وسى جيناقتىڭ نەگىزىندە ۇيىم مۇشەلەرىنە ورتاشا پايىزدىق مولشەرلەمەمەن يپوتەكا بەرىلەدى.
بۇل ۇلگى ەلدە ۇزاق جىلداردان بەرى قولدانىلىپ كەلەدى.