الەمنىڭ ەڭ باي ميللياردەرلەرى كۇنىن قالاي باستايدى؟
ءار ادام كۇنىن تۇرلىشە باستايدى. Business Insider باسىلىمى تانىمال ميللياردەرلەردىڭ تاڭعى ادەتتەرى تۋرالى جازدى.مارك تسۋكەربەرگ تاڭعى 8-دە ويانىپ، بىردەن تەلەفونىن قولعا الادى. ول الدىمەن ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىن تەكسەرەدى. كەيىن ول جەكپە-جەكپەن اينالىسۋعا بارادى، سەبەبى جۇگىرگەن كەزدە ويلانعىسى كەلمەيتىنىن ايتادى.
تيم كۋك تاڭعى 4-5 ارالىعىندا تۇرىپ، ءبىر ساعات بويى كليەنتتەردەن كەلگەن حاتتاردى وقيدى. سودان كەيىن تەلەفونىن قويا تۇرىپ، جاتتىعۋمەن اينالىسادى. تاڭعى اس رەتىندە تەك جۇمىرتقانىڭ اعى مەن بادام ءسۇتىن ىشەدى.
سەم التمان ءۇشىن تاڭعى ۋاقىت ەڭ ءونىمدى كەزەڭ سانالادى. سول سەبەپتى ول تاڭەرتەڭ ەشقانداي كەزدەسۋ جوسپارلامايدى. تاڭعى اس ىشپەيدى، تەك ەسپرەسسو ىشۋمەن شەكتەلەدى.
دجەفف بەزوس تاڭعى ادەتتەرى بويىنشا ەڭ «قاراپايىم» بولىپ شىقتى. ول تاڭەرتەڭ تەلەفون قارامايدى نەمەسە جۇمىس ىستەمەيدى، جاي عانا گازەت وقىپ، كوفە ىشەدى. سونىمەن قاتار، بالالارىمەن تاڭعى اس ىشەدى. ماڭىزدى كەزدەسۋلەرىن تەك ساعات 10-نان باستاپ جوسپارلايدى.
ميللياردەرلەردىڭ ءارقايسىسى تاڭىن وزىنشە باستاسا دا، ولار وزدەرىنە ءتيىمدى جانە جايلى ادەتتەردى قالىپتاستىرعان.