الەمنىڭ 56 ەلى دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى قاراردى قولدادى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا پرەزيدەنتى باستاماشى بولعان «دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى» قارارعا الەمنىڭ 56 ەلى قوسىلدى، دەپ حابارلايدى مونتسامە.
دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى جىل سايىن 11-13 شىلدە ارالىعىندا ءتوۆ ايماعى ارگالانت سومونى اۋماعىنداعى ءحۇي دولوون حۋدەگ جەرىندە وتكىزىلەدى.
موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگيين حۇرەلسۇح باستاماشى بولعان «دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنى تۋرالى» قارار بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى باس اسسامبلەياسىنىڭ 79-سەسسياسىندا 2025 -جىلعى 3 -ماۋسىمدا قارالىپ، قابىلداندى. بۇل قارارعا اۋستريا، باحرەين، برازيليا، وڭتۇستىك كورەيا، قىتاي، رەسەي، گەرمانيا، ۆەنەسۋەلا، پورتۋگاليا، تايلاند، قاتار، جاپونيا، تۇركيا، قىرعىزستان جانە قازاقستاندى قوسا العاندا، 56 مەملەكەت قوسىلدى.
«ناادام» ۇلتتىق مەرەكەسىن ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى ۇلتتىق مەرەكەنى وتكىزۋگە دايىندىق جۇمىستارىن، سونداي-اق ۇلى موڭعول يمپەرياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 820 جىل تولۋىن جانە دۇنيەجۇزىلىك جىلقى كۇنىن اتاپ ءوتۋ ءىس-شارالارىن ۇيلەستىرەدى.