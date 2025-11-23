الەمنىڭ 508 مىڭنان استام كورەرمەنى Silk Way Star عا داۋىس بەردى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋىنىڭ گراند- فينالىنان كەيىن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى ءوتتى. ازيانىڭ 12 ەلىن قامتىعان مەگاجوبا بيىل ەلەۋلى حالىقارالىق قىزىعۋشىلىققا يە بولدى.
جيىندا ۇيىمداستىرۋشىلار كەلەسى ماۋسىمعا قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەن جاڭا ەلدەر تۋرالى مالىمدەپ، كورەرمەندەر داۋىس بەرۋى مەن حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ قورىتىندى دەرەكتەرىن جاريالادى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، داۋىس بەرۋگە الەمنىڭ ءتۇرلى ەلدەرىنەن 508287 ادام قاتىسقان. بۇل - ايماقتاعى مۋزىكالىق جوبالار اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى. جەڭىمپازدار 50 پايىز كورەرمەن داۋىسىمەن، 50 پايىز قازىلار القاسىنىڭ باعاسىمەن انىقتالدى.
- Silk Way Star ازيانىڭ مادەني الۋان تۇرلىلىگىن توعىستىرعان بىرەگەي الاڭعا اينالدى. جوبا مۋزىكا ارقىلى ەلدەر اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى ارتتىرىپ، ديالوگ كەڭىستىگىن قالىپتاستىردى. جارتى ميلليوننان استام داۋىس حالىقارالىق قىزىعۋشىلىقتىڭ ايقىن بەلگىسى، - دەدى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان.
سونداي-اق ول كورەرمەندەر داۋىس بەرۋىنىڭ قورىتىندىسىن دا جاريالادى.
- ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) - 112241 داۋىس، مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان) - 85 443, چجان حە سيۋان (قىتاي) - 73662، يازمين ازيز (مالايزيا) - 73609، سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا) - 73160، اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا) - 46027، ALEM (قازاقستان) - 32145، - دەپ اتاپ ءوتتى ەركەجان كۇنتۋعان.
گراند-فينال جونىندەگى جاريالانىمدار 25 ەلدىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە تارادى. ت م د، كاۆكاز، شىعىس جانە وڭتۇستىك- شىعىس ازيا، تاياۋ شىعىس، ەۋروپا، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكا ەلدەرىنىڭ قولدانۋشىلارى بايقاۋ تۋرالى جازبالار قالدىرعان.
ەۋرازيالىق بيۋرونىڭ باس رەداكتورى، CMG وكىلى ۆان دەلۋ حالىقارالىق جوبانىڭ وڭىرلىك مادەني ىنتىماقتاستىققا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قىتايلىق كورەرمەندەر بايقاۋدىڭ ۇيىمداستىرىلۋىن جوعارى باعالاعان.
- كەشە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ فيناليستەرگە ارنايى قۇتتىقتاۋ جولداعانىن كۇتپەگەن ەدىك. بۇل بايقاۋدىڭ ماڭىزىن جانە قىتاي مەدياكورپوراتسياسىنا كورسەتىلگەن سەنىمدى بىلدىرەدى. ەكىنشى ماۋسىم قىتايدا وتەدى، جەلتوقساندا ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن قازاقستاندىق ارىپتەستەرىمىزبەن بىرلەسىپ تالقىلايمىز، - دەدى ول.
CMG وكىلىنىڭ سوزىنشە، قىتايدا كەلەسى ماۋسىمعا دايىندىق باستالىپ كەتتى. جوبانىڭ جاڭا ماۋسىمىن قازاقستاندىق تەلەجۇرگىزۋشى ديانا سكاتوۆا جۇرگىزەدى.
Silk Way Star ءداستۇرلى فورماتتارعا قاراعاندا وزگەشە ۇيىمداستىرىلعان. كەلەسى ماۋسىم ءاردايىم جەڭىمپاز ەلدە ەمەس، قازاقستان مەن قىتايدىڭ بىرلەسكەن كەلىسىمى اياسىندا وتكىزىلەدى. سوندىقتان العاشقى ماۋسىم استانادا باستالىپ، كەلەسى ماۋسىم قىتايدا جالعاسادى.
كونكۋرسقا قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەن ەلدەر قاتارى ارتىپ كەلەدى. يندونەزيا، ءۇندىستان، پاكىستان، ۆەتنام، سونداي-اق بىرنەشە اراب مەملەكەتتەرى جوباعا قوسىلۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتقان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇكىل قۇرلىقتى قامتيتىن بالاما جوبالاردىڭ جوقتىعى Silk Way Star اياسىن كەڭەيتۋدى قيسىندى ەتەدى.
كونفەرەنتسيا بارىسىندا، بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى، موڭعوليالىق ميشەل دجوزەف قازاق تىلىندە ءان دايىنداپ جاتقانىن ايتتى.
- مەن قازاق ءتىلىن وتە جاقسى كورەمىن. ول ادەمى ءتىل، ونى ۇيرەنگىم كەلەدى. قازاقستانداعى تىڭدارماندارىما ارناپ ارنايى جاڭا ءان شىعارۋدى جوسپارلاپ ءجۇرمىن، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، «Silk Way Star» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىم 2025 -جىلعى 16- ماۋسىمدا استانادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ قاتىسۋىمەن قول قويىلعان ەدى.
كورەرمەندەر داۋىسى الەمنىڭ 43 ەلىنەن تۇسكەن. ەڭ بەلسەندى ەلدەر قاتارىندا قازاقستان، قىتاي، موڭعوليا، ا ق ش، رەسەي، تۇركيا، گەرمانيا، سينگاپۋر، يندونەزيا، وزبەكستان، گرۋزيا جانە مالايزيا بار.
فينال قازاقستاندا Jibek Joly ارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى. قىرعىزستاندا «مۋزىكا» جانە «مادانيات» ارنالارى، ازەربايجاندا Space TV، تاجىكستاندا تۆ سافينا، موڭعوليادا UBS جانە AIST GLOBAL ارنالارىنان پاراللەل ەفير جۇرگىزىلدى. بارلىق تەلەارنالار مەن ستريمينگتىك سەرۆيستەردىڭ جيناقتالعان اۋديتورياسى 120 ميلليون كورەرمەنگە جەتتى.
سونىمەن قاتار «Silk Way Star» حالىقارالىق جوباسىنىڭ گراند- فينالى مارەسىنە جەتىپ، جوبانىڭ جەڭىمپازى ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) بولدى.