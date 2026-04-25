الەمنىڭ 47 ەلى ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىنىڭ زاردابىن تارتىپ وتىر
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى اشتىق رەسمي تۇردە ەكى وڭىردە - گازا سەكتورىندا جانە سۋداندا تىركەلدى. مۇنداي جاعداي رەسمي ەسەپ جۇرگىزىلە باستاعالى العاش رەت بولىپ وتىر AlJazeera.
الەمنىڭ 47 ەلىندە شامامەن 266 ميلليون ادام وتكىر ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىنا تاپ بولعان. بۇل كورسەتكىش 2016-جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە جۋىق جوعارى.
نەگىزگى سەبەپ - قارۋلى قاقتىعىستار مەن زورلىق-زومبىلىق. ولار 147 ميلليون ادامنىڭ تۇرمىس- تىرشىلىگىنە تىكەلەي اسەر ەتكەن. بۇدان بولەك، كليماتتىق وزگەرىستەر مەن ەكونوميكالىق كۇيزەلىستەر دە جاعدايدى كۇردەلەندىرگەن.
بالالاردىڭ جاعدايى ەرەكشە الاڭداتادى: 35,5 ميلليون بالا تاماق تاپشىلىعىنان زارداپ شەگىپ وتىر. سونىمەن قاتار 2025 -جىلى گۋمانيتارلىق كومەككە بولىنەتىن قارجى كولەمى ازايعان.