الەمدىك نارىقتا التىن 17 دوللارعا قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - نيۋ-يورك تاۋار بيرجاسىندا التىننىڭ ءبىر تروي ۋنتسياسىنىڭ قۇنى 17 دوللارعا ءوسىپ، 3690,6 دوللار بەلگىسىنە جەتتى، دەپ جازدى ازەرتادج.
كۇمىس تە 0,48 دوللارعا قىمباتتاپ، 42,63 دوللاردى قۇرادى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، UBS بانكى 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي التىن باعاسىنىڭ تروي ۋنتسياسىنا $3800 دەڭگەيىنە جەتەدى دەگەن بولجام جاساعان، ءارى 2026 -جىلدىڭ ورتاسىندا ول $3900 عا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن دەپ وتىر.
ANZ Group تا 2025 -جىلعا ارنالعان التىن باعاسىنىڭ بولجامىن $3800 دەڭگەيىنە كوتەرىپ، 2026 -جىلى $4000 عا دەيىن ءوسۋىن كۇتۋدە. بۇل كۇتۋ جاساۋشىلىق سۇرانىستىڭ، ورتالىق بانكتەردىڭ التىندى ساتىپ الۋىنىڭ، ا ق ش دوللارىنىڭ السىرەۋىنىڭ جانە الەمدە گەوساياسي تۇراقسىزدىقتىڭ كوبەيۋىمەن بايلانىستى.
قازىرگى كەزدە التىن ءتورت اپتا قاتارىنان ءوسۋ ۇردىسىندە؛ ا ق ش-تىڭ مارتەبەلى جۇمىس نارىعى مەن سۇرانىستىڭ السىرەۋىنە قاتىستى دەرەكتەرگە بايلانىستى فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەنى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى كۇشەيدى.
التىن - «قاۋىپسىز اكتيۆ» رەتىندە تانىلىپ وتىر؛ گەوساياسي شيەلەنىستەر، قارجى نارىقتارىنداعى بەلگىسىزدىك، ا ق ش-تاعى ينفلياتسيا دەڭگەيى مەن قىزمەتكەرلەردىڭ جۇمىسسىزدىققا ءوتىنىش بەرۋى سياقتى فاكتورلار ونىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرىپ وتىر.
MarketWatch اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اناليتيكتەر التىن باعاسى ماۋسىمدىق اۋىتقۋلارعا ۇشىرايتىنىن ايتادى. مىسالى، وتكەن جىلداردا قىركۇيەك ايىندا التىن باعاسىنىڭ تاريحقا نەگىزدەلگەن ءالسىز تەندەنتسيالارى بايقالعان، سوندىقتان قازىرگى ءوسۋ تۇراقتى كۇيدە بولا بەرەدى مە، سونى الدىن الا ايتۋ قيىن.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 97,8 توننا التىن قورى بار جاڭا 5 كەن ورنى ەسەپكە قويىلدى.