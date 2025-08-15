الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارى 26 - تامىزدا وزبەكستانعا كەلەدى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستان فۋتزال فەدەراتسياسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارى وزبەكستانعا كەلەدى، دەپ حابارلايدى Sports.uz.
فەدەراتسيا اقپاراتىندا تومەندەگى فۋتبولشىلاردىڭ كەلەتىنى جاريالانعان:
ديدا - الەم چەمپيونى، ميلان قۇرامىندا UEFА چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ەكى دۇركىن جەڭىمپازى.
روبەرتو كارلوس — الەمدەگى ەڭ ۇزدىك سول قانات قورعاۋشىلارىنىڭ ءبىرى، ءوزىنىڭ كۇشتى سوققىلارىمەن تانىمال، الەم چەمپيونى، UEFА چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ءۇش دۇركىن جەڭىمپازى.
فابيو كانناۆارو — الەم چەمپيونى، «التىن دوپ» يەگەرى، 2006 -جىلى الەمنىڭ ۇزدىك ويىنشىسى اتانعان جالعىز قورعاۋشى.
ماركو ماتەراتستسي — الەم چەمپيونى، UEFА چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى.
مايكون — «ينتەردىڭ» ەڭ ۇزدىك قورعاۋشىلارىنىڭ ءبىرى، UEFА چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى.
كريستيان زاككاردو — 2006 -جىلعى الەم چەمپيونى، يتالياندىق قورعاۋشى.
كلارەنس زەەدورف — «ميلاننىڭ» اڭىزعا اينالعان ويىنشىسى، ءۇش كلۋبتىڭ قۇرامىندا چەمپيوندار ليگاسىندا جەڭىمپاز بولعان جالعىز ويىنشى.
سەردجينو - «ميلاننىڭ» سول قانات قورعاۋشىسى، ناتيجەلى پاس بەرۋىمەن تانىمال.
فرانك ريبەري - «باۆاريانىڭ» اڭىزعا اينالعان جارتىلاي قورعاۋشىسى، UEFА چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى.
كيەۆين كۋراني — گەرمانيا قۇراماسىنىڭ بۇرىنعى شابۋىلشىسى، «شالكە-04» كلۋبىنىڭ اڭىزعا اينالعان ويىنشىسى.
بۇل جۇلدىزدار 26 - تامىز كۇنى Humo Arena سپورت كەشەنىندە وتەتىن «BMB» مەن «Oil Star» اراسىنداعى فۋتزالدان وزبەكستان سۋپەركۋبوگى-2025 ماتچىنا قاتىسىپ، جانكۇيەرلەرمەن كەزدەسەدى دەپ جوسپارلانعان.
27 -تامىزعا ءبىرقاتار ماتچتار جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار وزبەكستان مەن World Football Legends كوماندالارى اراسىندا جولداستىق كەزدەسۋ دە بار. ماتچتىڭ باستالۋ ۋاقىتى مەن ورنى تۋرالى قوسىمشا اقپارات بەرىلەدى.
