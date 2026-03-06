الەمدىك دودالاردا جۇلدەگەر اتانعان باتىسقازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ 70 پايىزى - قىزدار
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا 100 دەن استام سپورتشىنىڭ اناسىنا قۇرمەت كورسەتىلدى.
«راحمەت، انا!» اتتى تاعىلىمدى مەرەكەلىك كەش بارىسىندا ەل نامىسىن ءدۇبىرلى دودالاردا ابىرويمەن قورعاپ جۇرگەن سپورتشىلاردىڭ انالارىنا ەرەكشە ءىلتيپات ءبىلدىرىلدى. نازىك جاندى سپورتشىلار مەن ولاردىڭ باپكەرلەرى دە ۇمىت قالعان جوق.
ادەتتە كوپشىلىك نازارىندا سپورتشىلاردىڭ جەڭىسى مەن جەتىستىگى كورىنىس تاباتىنى بەلگىلى. الايدا سول تابىستىڭ باستاۋىندا انانىڭ ءتالىم-تاربيەسى، سەنىمى مەن قولداۋى جاتقانى ەسكەرىلە بەرمەيدى. اتالمىش ءىس- شارا تاسادا قالىپ جۇرگەن سول ەڭبەكتى ەل الدىندا مويىنداۋدىڭ جارقىن ۇلگىسىنە اينالدى.
كەش قوناقتارىن جەرگىلىكتى ونەرپازدار اسەم اۋەنمەن قارسى الىپ، مەرەكەلىك كوڭىل- كۇي بىردەن سەزىلدى. زال ىشىندە ەل نامىسىن قورعاپ جۇرگەن چەمپيوندار مەن ولاردىڭ انالارىنىڭ سۋرەتتەرى قويىلعان ارنايى كورمە ۇيىمداستىرىلدى. سالتاناتتى جيىن باستالعان شاقتا كەشتىڭ باستى قوناقتارى قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ ءوتتى. ءارقايسىسى جەكە-جەكە ورتاعا شاقىرىلىپ، زال تولى كورەرمەننىڭ قوشەمەتىنە بولەندى. بۇل ءسات انالار ءۇشىن دە، سپورتشىلار ءۇشىن دە ۇمىتىلماس اسەرگە تولى بولدى.
باتىس قازاقستان وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى باقداۋلەت ءسابيتوۆ تابىس بيىگىنەن كورىنىپ جۇرگەن ۇل- قىزداردى تاربيەلەپ وسىرگەن انالار مەن سپورتشى ارۋلارعا العىس ءبىلدىردى.
- اقىلىنا كوركى ساي، يبالىلىعى مەن قايسارلىعى قاتار ورىلگەن قازاق ارۋلارى ەل نامىسىن ءاردايىم بيىك ۇستاپ كەلەدى. ەل تاريحىندا ەرلىگىمەن وشپەس ءىز قالدىرعان قاھارمان قىزدارىمىز مانشۇك مامەتوۆا مەن حيۋاز دوسپانوۆا - سونىڭ ايقىن دالەلى. بۇگىندە سول وجەتتىك پەن تاباندىلىقتىڭ جالعاسىن ءوڭىردىڭ سپورتشى قىزدارى تانىتىپ وتىر. وتكەن جىلى الەمدىك جانە قۇرلىقتىق جارىستاردا توپ جارىپ، جۇلدەگەر اتانعان ءوڭىر سپورتشىلارىنىڭ 70 پايىزى قىزدار بولۋى - ۇلكەن ماقتانىش ءارى ءوڭىر سپورتىنىڭ دامۋىنداعى ايرىقشا جەتىستىك. سپورتشى ارۋلاردىڭ بويىنداعى وجەتتىلىك پەن ەلجاندىلىق - انالار تاربيەسىنىڭ جەمىسى. بۇگىندە وڭىردە 17 مىڭعا جۋىق ادام سپورتپەن تۇراقتى اينالىسادى. سونىڭ 40 پايىزدان استامى - نازىك جاندىلار. بۇل قىزدارىمىزدىڭ تەك سۇلۋلىق پەن نازىكتىكتىڭ عانا ەمەس، قايسارلىق پەن قاجىر- قايراتتىڭ دا سيمۆولى ەكەنىن كورسەتەدى، - دەدى باسقارما باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ورالدا فەستيۆال اياسىندا قۇسبەگىلىكتەن قازاقستان چەمپيوناتى مارەسىنە جەتكەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق