الەمدىك دەرەكتەر كولەمى سەكۋند سايىن ارتىپ جاتىر
الەم كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامي باستادى. تەحنولوگيانىڭ تەز جەتىلگەنى سونشا، ونىڭ سالماعىنا شىداس بەرۋ قيىن بولىپ بارا جاتىر. ءبىر جاعىنان ەنەرگيا جەتىسپەۋشىلىك، ەكىنشى تۇستا كيبەرشابۋىلدار سەكىلدى ماسەلەلەر بار. ءبىراق بۇعان قاراپ عىلىمي تەحنيكالىق ريەۆوليۋتسيا توقتاپ قالمايدى.
الدا بولاشاقتىڭ كەپىلى ءھام قارۋى - الەمدىك دەرەكتەر قورى 121 زەتتابايتقا جەتۋى مۇمكىن. دەرەكتەر قورىن نەگە قارۋ ىسپەتتى دەدىك؟ ويتكەنى ساياساتكەرلەر، ساراپشىلار، تەحنولوگيا الپاۋىتتارى بولاشاقتا كىم دەرەككە كوپ يە بولسا، الەم سونىڭ قولىندا دەپ ەسكەرتكەن. سول دەرەكتەر قورىنىڭ كورسەتكىشى بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا 27 زەتتابايتقا كوبەيگەن. بۇل عالامتور ارقىلى جولدانعان كەز كەلگەن حابارلاما، مالىمەتتەر كورسەتكىشى. ءارى ول ءار سەكۋند سايىن جىلدام وزگەرەدى. بۇل قوعامعا پايدالى ما الدە قاۋىپتى مە؟ دەرەكتەر سيفرلى الەمدە وتە قۇندى. قازىر كەز كەلگەن قىزمەت، قانشاما سالا ونلاين قىزمەتكە كوشىپ جاتىر عوي، دەمەك قاۋىپ تە ارتادى دەگەن ءسوز. الەمدىك دەرەكتەر كولەمى ارتتى عالامتورداعى، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى كەز كەلگەن ارەكەتىڭىز وزىڭىزدەن باسقالارعا قۇندى دەرەك. ونى جاقسى بىلەتىن الپاۋىت كومپانيالار، ءار دەرەكتى وڭدەپ، تالداپ، ساقتاپ، ءوز ءونىمىن وتكىزىپ وتىر. ويتكەنى بۇل ساتۋشى مەن تۇتىنۋشى اراسىنداعى كورىنبەيتىن بايلانىس ىسپەتتى.
اتى- ءجونى، مەكەنجايى، جىنىسى، جاسى، قاراجات تۋرالى مالىمەتتەر، ىزدەگەن، قىزىققان دۇنيەلەر - وسىنىڭ بارلىعى قازىرگى زاماندا كاسىپكەرلەر ءۇشىن ماڭىزدى دەرەككە اينالىپ وتىر. ماسەلەن، 60 سەكۋندتا 241 ميلليون حابارلاما جىبەرىلەدى. كيبەرالاياقتاردىڭ اڭدىعانى وسى. ويتكەنى ولار ءۇشىن ءار دەرەك ولجامەن پارا- پار. الداعى 5 جىلدا ينتەرنەت قولدانۋشىلارىنىڭ سانى 7,5 ميللياردقا جەتۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن دە قاتار مەڭگەرۋ ماڭىزدى. «اۋقىمدى دەرەكتەردى تەلەكوممۋنيكاتسيا، قارجىلىق قىزمەتتەر جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارى پايدالانادى. بيىل جىل سوڭىنا قاراي ۇلكەن دەرەكتەر نارىعىنىڭ كولەمى 396,4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا، ال پەريفەريالىق ەسەپتەۋ نارىعىنىڭ كولەمى 274 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتۋى مۇمكىن».
دەرەككوز: Cybersecurity Ventures دەرەك وڭدەۋشى مامانعا سۇرانىس جوعارى دەرەكتەر سانى ارتقان سايىن، ونى وڭدەيتىن ماماندارعا دا سۇرانىس جوعارى. اي سايىن مىڭنان استام جۇمىس ورنى اشىلادى. ءتىپتى 2032 -جىلعا دەيىن دەرەك وڭدەۋشىلەردى جۇمىسپەن قامتۋ %35 ارتۋى مۇمكىن. بۇل باسقا ماماندىقتارمەن سالىستارعاندا الدەقايدا كوپ. كەيىنگى جىلدارى IT سالاسىنا بەت بۇرۋشىلاردىڭ قاراسى كوبەيگەنى دە سودان. ويتكەنى سالادا تابىس جوعارى. ماسەلەن، دەرەك وڭدەيتىن مامان جىلىنا 103500 دوللار تابادى. بۇل تەڭگەمەن 53 ميلليونداي. الپاۋىت كومپانيالاردىڭ ءوزى بۇل سالاعا قىرۋار قاراجات ءبولىپ وتىر. ويتكەنى سالاداعى زامانۋاي ارتىقشىلىقتار كاسىپ پەن قىزمەتكە پايدا اكەلەدى. سونىڭ ارقاسىندا شىعىنداردى ازايتۋعا بولادى. ماسەلەن، ءبىر عانا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى، دەرەكتەردى ۇتىمدى پايدالانۋدىڭ ارقاسىندا جىلىنا 493 ميلليارد دوللار ۇنەمدەيدى. الەمدە جۇزدەن استام «اقىلدى» قالا بار تەحنولوگيا دامىعان سايىن ەڭبەك نارىعىنا اسەر ەتەتىنى ءسوزسىز.
ينتەرنەتكە قوسىلعان قۇرىلعى سانى كوبەيسە، جۇمىس ورىندارى ازايا بەرەدى. ماسەلەن، زاتتار ينتەرنەتى جۇيەسى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتەتىن، جوندەۋمەن اينالىساتىن، جاساقتاما ورناتاتىن مامانداردىڭ ورنىن باسىپ جاتىر. بيىل 19,08 ميلليارد قۇرىلعى وسى تەحنولوگياعا قوسىلادى دەپ بولجام جاسالعان. بۇل قۇرىلعىلار تۋرالى ايتسا، ادەتتە اقىلدى ۇيلەر ەسكە تۇسەدى. ادامدار ۇيدە جارىقتى قوسىپ- ءسوندىرىپ، ۆيرتۋالدى كومەكشىگە شارۋا تاپسىرىپ قويا الادى. ونلاين ساۋدا جاسايدى. دەسە دە زاتتار ينتەرنەتى - كيبەرشابۋىلشىلارعا وڭاي ولجا. ولار قۇرىلعىلاردى قاشىقتا وتىرىپ-اق بۇزا الادى. ءتۇرلى بازادان اقپاراتتاردى ۇرلاپ، فيشينگ شابۋىل جاساپ، بۇزعان قۇرىلعىلارىنا ۆيرۋس كىرگىزىپ، ءتىپتى ديۆەرسيا جاسايتىندارى دا بار. قازىر الەمدە 100 دەن استام اقىلدى قالا بوي كوتەرگەن. الداعى 5 جىلدا كورسەتكىش 800 گە دەيىن جەتۋى مۇمكىن. بۇل دا دەرەكتەر سانىنىڭ ارتۋىنا اسەر ەتەدى.
