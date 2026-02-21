الەمدىك بوكس ۇيىمى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن ءبىر جىلعا جارىستاردان شەتتەتتى
استانا. قازاقپارات - World Boxing Organization قازاقستاندىق ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى بويىنشا وڭ ناتيجە كورسەتكەن دوپينگ سىناماسىنا بايلانىستى ءبىر جىل مەرزىمگە جارىستاردان شەتتەتۋ جازاسىن قولداندى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
سونىمەن قاتار چەمپيوندىق اتاقتارى سپورتشىنىڭ وزىندە قالدىرىلدى.
شەتتەتۋ مەرزىمى ىشىندە قازاقستاندىق بوكسشىعا كەز كەلگەن كاسىبي نەمەسە كورمە جەكپە- جەكتەرىنە قاتىسۋعا تىيىم سالىنادى. ورتا سالماقتاعى باسەكەلەستىكتى ساقتاۋ جانە رەيتينگتەگى ۇمىتكەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا WBO ۋاقىتشا چەمپيوندىق اتاق ءۇشىن جەكپە-جەك وتكىزۋگە رۇقسات بەردى. رەيتينگتىڭ ءبىرىنشى ساتىسىنداعى دەنزەل بەنتلي ەكىنشى ورىندا تۇرعان ەندي سااۆەدرامەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
ۇيىم سونداي-اق شەتتەتۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى ۋاقىتشا چەمپيونمەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋگە ءتيىس ەكەنىن راستادى. بۇل تالاپ ورىندالماعان جاعدايدا ۇيىم رەگلامەنتىنە سايكەس قوسىمشا شارالار قابىلدانۋى مۇمكىن. اتالعان شەشىمگە دەيىن ارالىق كەزدەسۋ وتكىزۋگە جول بەرىلمەيدى.
WBO پرەزيدەنتى گۋستاۆو وليۆەريدىڭ مالىمدەۋىنشە، چەمپيوندىق جەكپە-جەكتەر جونىندەگى كوميتەت شەشىمدى ءبىراۋىزدان قابىلداعان. جازا مەرزىمى 2025 -جىلعى 2-جەلتوقساننان باستاپ ەسەپتەلەدى. تولىق قورىتىندىلار مەن تالاپتار كورسەتىلگەن رەسمي قۇجات كەيىنىرەك جاريالانادى.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلعى جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارامەن ءۇش بىردەي بەلبەۋ ءۇشىن جوسپارلانعان جەكپە-جەك قارساڭىندا قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ سىناماسىنان انتيدوپينگ كودەكسىمەن تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى انىقتالعانى بەلگىلى بولعان ەدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى WBO رەيتينگىسىندە ءالى كوش باستاپ تۇر.