الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: Samsung برەندى، جانار-جاعارماي تاسىمالىنا توسقاۋىل جانە اسكەردەگى جاساندى ينتەللەكت
استانا. KAZINFORM - اپتا بويى قازاقستاندا ساياسي- ەكونوميكالىق جاڭالىقتار لەگى تولاستاعان جوق. Samsung برەندىمەن شىعارىلاتىن تۇرمىستىق تەحنيكا زاۋىتىنىڭ جۇمىسى، اسكەردەگى جاساندى ينتەللەكت بولىمشەسىنىڭ اشىلۋى كوپ ايتىلدى.
شەتەلگە زاڭسىز تاسىمالداناتىن جانار- جاعارمايدى تەجەۋ مەن WhatsApp, Telegram مەسسەندجەرلەرىنىڭ جابىلۋىنا قاتىستى قاۋەسەتكە جاۋاپ ەرەكشە نازارعا تۇسكەن. اتالعان اقپاراتتاردى الەمدىك باسىلىمدار دا جازعان بولاتىن. تولىعىراق kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
قازاقستاندىق ب ا ق- تا كەي الەۋمەتتىك جەلى بۇعاتتالۋى مۇمكىن دەگەن حابار تاراۋدا. سوعان وراي ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى رەسمي پوزيتسياسىن بىلدىرگەن. بەلگىلى بولعانداي، ەلدە WhatsApp, Telegramمەسسەندجەرلەرى بۇعاتتالمايدى. مينيسترلىك سايتىندا جاريالانعان حابارلامانى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى ءبولىستى.
«ب ا ق- تا تارالىپ جاتقان WhatsApp, Telegram جانە باسقا دا شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جەكە ماقساتتا شەتەلدىك سەرۆيستەردى قولدانۋعا ەش تىيىم سالىنبايتىنىن حابارلايدى»، - دەدى جاۋاپتى ۆەدومستۆو.
مۇنداي جاڭساق پىكىر قازاقستاندىق Aitu مەسسەندجەرى قولدانىسقا ەنەتىنى تۋرالى حابار تاراعاننان كەيىن شىققان بولاتىن. رەسمي جاۋاپتا اتالعان تاقىرىپ تولىق تالدانعان.
«Aitu مەسسەندجەرىن ەنگىزۋ باستاماسى تەك ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا، سونداي- اق كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور ۇيىمدارىنا قىزمەتتىك كوممۋنيكاتسيا ءۇشىن عانا ۇسىنىلادى. ياعني. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر تەك جۇمىس بارىسىندا پايدالاناتىن قاۋىپسىز اقپارات الماسۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولدانىلادى. ماقساتى - اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جانە قورعالعان سيفرلىق ورتاعا كوشۋ»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭادان قۇرىلعان Aitu مەسسەندجەرى قىزمەتتىك حات الماسۋدىڭ، جۇمىس چاتتارىنىڭ، جەدەل حابارلامالاردىڭ جانە مەملەكەتتىك سيفرلىق پلاتفورمالارمەن بايلانىسۋدىڭ نەگىزگى قۇرالىنا اينالماق. باستى ارتىقشىلىعى - بارلىق سەرۆەرلەر قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسادى. دەمەك، دەرەكتەردى قورعاۋ تالابىنا سايكەس كەلەدى دەگەن ءسوز. وعان قوسا جۇيە مەملەكەتتىك ورگاندار ءۇشىن سەنىمدى رەسۋرستىڭ بىرىنە اينالادى.
مينيسترلىكتىڭ ايتۋىنشا، Aitu شەتەلدىك مەسسەندجەرلەردى الماستىرمايدى ءارى «كەدەرگى كەلتىرمەيدى». ول تەك مەملەكەتتىك سەكتورداعى جۇمىس پروتسەسى ءۇشىن قورعالعان جۇيە سيپاتىندا بولادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ ساران قالاسىنداعى Silk Road Electronics زاۋىتى Samsung تەلەديدارى مەن كىر جۋعىش ماشيناسىن شىعارا باستادى. بۇل اۋقىمدى جوبا قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جەمىسى بولىپ وتىر. حاباردى رەسەيلىك ت ا س س جەتكىزدى.
وتاندىق تۇرمىستىق تەحنيكا ءوندىرىسىنىڭ جەتىستىگىنە اينالعان باستاما نارىقتى قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر ساران قالاسىندا 2 جىل بۇرىن اشىلعان تۇرمىستىق تەحنيكا زاۋىتى قارقىندى دامىپ كەلەدى. كاسىپورىندا Samsung برەندىنىڭ قاشىقتان باسقارۋعا بولاتىن، جۋۋ رەجيمى وڭتايلاندىرىلعان كىر جۋعىش ماشيناسى مەن Smart تەلەديدارى شىعارىلا باستادى. ءوندىرىس حالىقارالىق ساپا ستاندارتىنا سايكەس زاماناۋي جەلىمەن جابدىقتالعان.
كاسىپورىننىڭ قۋاتى جىلىنا 150 مىڭ تەلەديدار، 200 مىڭ كىر جۋاتىن ماشينا شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل 10 مىڭ تەلەديدار جانە 25 مىڭ كىر جۋۋ ماشيناسىن شىعارۋ جوسپارلاعان.
Silk Road Electronics زاۋىتى 2023 -جىلى «قاراعاندىرەزينوتەحنيكا» كاسىپورنىنىڭ بازاسىندا قۇرىلدى. زاۋىتتا بۇرىن Royal, Shuvaki, Vesta, Artel ماركالارىمەن تۇرمىستىق تەحنيكا شىعارىلعان بولاتىن.
قازاقستان مۇناي ونىمدەرىنىڭ زاڭسىز تاسىمالدانىۋىن تەجەۋ ءۇشىن شەكارا باقىلاۋىن كۇشەيتۋگە نيەتتى. مۇنداي شەشىم جانار- جاعارماي نارىعىنداعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا ارنالعان. بۇل تۋرالى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار سالا ماماندارىمەن وتكەن كەڭەستە ايتقان. شەنەۋنىك ءسوزىن Report اقپارات اگەنتتىگى تاراتتى.
جيىندا ىشكى نارىقتى جانار- جاعارمايمەن قامتاماسىز ەتۋ، شەكارا ماڭىنداعى وڭىرلەردەگى مۇناي ونىمدەرى اينالىمىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى قارالعان. پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا مۇناي ونىمدەرىنىڭ زاڭسىز اعىنىنا جول بەرمەۋ، شەكارادا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ بويىنشا ەگجەي- تەگجەيلى جوسپار ازىرلەۋدى تاپسىردى.
«باعاداعى الشاقتىق پەن لوگيستيكا تاپشىلىق پايدا بولۋىنا اكەپ سوقپاۋى كەرەك. بۇل ماسەلە ۇكىمەتتىڭ باقىلاۋىندا»، - دەدى رومان سكليار.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نارىقتاعى جاعداي تۇراقتى، وتىن قورى جەتكىلىكتى.
قورعانىس مينيسترلىگىندە جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە جاۋاپتى مامانداندىرىلعان بولىمشە قۇرىلدى. قورعانىس مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، جاڭا قۇرىلىم قارۋلى كۇشتەردىڭ تسيفرلىق ترانسفورماتسياسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالادى. جاڭالىقتى oxu.az ينتەرنەت باسىلىمى جازعان.
بولىمشەنىڭ نەگىزگى مىندەتى - كولەمدى دەرەكتەردى تالداۋ، باسقارۋدى اۆتوماتتاندىرۋ. سونىمەن قاتار ءارتۇرلى سەناري بويىنشا مودەلدەۋ جانە قازىرگى اسكەري جاعدايدا باسقارۋ شەشىمدەرىن جەدەلدەتۋ نازاردا بولادى.
بولىمشە وتاندىق جانە حالىقارالىق عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىقتارى، جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەر، سالالىق IT- كومپانيالارمەن ىنتىماقتاسپاق. بۇل تەك وزىق تەحنولوگيانى قورعانىس سالاسىنا ەنگىزۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكتىنىڭ اسكەري قولدانىس ۇلتتىق مەكتەبىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«ج ي ەنگىزۋ جونىندەگى بولىمشە قۇرۋ كادرلىق الەۋەتتى دامىتۋعا دا باعىتتالعان: زاماناۋي الگوريتمدەر مەن جۇيەلەرمەن جۇمىس ىستەي الاتىن وفيتسەر- اناليتيكتەر مەن سيفرلىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى مامانداردى دايارلاۋ جوسپارلانعان»، - دەپ قوستى ۆەدومستۆو.