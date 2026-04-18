الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: ۇلتتىق رەيتينگ اگەنتتىگىن قۇرۋ، گەولوگيالىق بارلاۋ جانە ەۋرووداققا مۇناي ەكسپورتى
استانا. KAZINFORM - ءساۋىردىڭ بەل ورتاسىندا جاھاندىق ينتەرنەت-باسىلىمداردى ءبىر پاراقتادىق. مۇنداعى قازاقستانعا قاتىستى جاڭالىقتىڭ كوبى حالىقارالىق ساۋداعا نەگىزدەلگەنى بايقالادى. ا ق ش-پەن بەيبىت اتوم باعىتىنداعى كەڭەس، تۇركيانىڭ وتاندىق گەولوگيالىق بارلاۋ سالاسىنا ەنۋى، ەۋروپالىق وداققا ەكسپورتتالعان مۇناي كولەمى مەن ۇلتتىق رەيتينگ اگەنتتىگىن قۇرۋ تاقىرىپتارى كەڭ تالدانىپتى. تولىعىراق kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Caspianpost: قازاقستان ە و-عا مۇناي جەتكىزۋدە ەكىنشى ورىنعا شىقتى
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ەۋروپالىق وداققا شيكى مۇناي جەتكىزەتىن ءىرى ەلدەردىڭ اراسىندا ەكىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. ەو كەڭەسىنىڭ دەرەگىن Caspianpost بولىسكەن.
ەۋروپالىق وداق كەڭەسى مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى قازاقستان ەۋرووداققا 55,8 ميلليون توننا شيكى مۇناي ەكسپورتتاعان. رەيتينگ بويىنشا ەل تەك ا ق ش-تان كەيىن تۇر، امەريكا 63,5 ميلليون توننا مۇناي جەتكىزگەن. ال نورۆەگيا 55,7 ميلليون توننامەن ءۇشىنشى ورىنعا جايعاستى، ونىڭ كورسەتكىشى قازاقستاننان نەبارى 100 مىڭ تونناعا از.
وسىلايشا، ا ق ش، قازاقستان جانە نورۆەگيا 2025 -جىلى ەۋرووداقتىڭ نەگىزگى مۇناي جەتكىزۋشى سەرىكتەستەرى اتاندى. قازاقستاننىڭ ۇلەسىنە ەو- عا يمپورتتالاتىن شيكى مۇنايدىڭ شامامەن %12 ى تيەسىلى.
سوڭعى جىلدارى نارىقتاعى وزگەرىستەر انىق بايقالادى. رەسەي مۇنايىنىڭ ەو يمپورتىنداعى ۇلەسى 2021 -جىلعى 25,8 پايىزدان 2025 -جىلى 2,2 پايىزعا دەيىن كۇرت تومەندەگەن. ال ۋكراينا جەرىندەگى قاقتىعىس پەن رەسەي اۋماعى ارقىلى مۇناي ەكسپورتتاۋ قيىندىعىنا قاراماستان قازاقستان «قارا التىنى» ە و-عا ۇزبەي جەتكىزىلىپ تۇردى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بوس قالعان نارىق ۇلەسىن ەۋروپا نەگىزىنەن ا ق ش، نورۆەگيا جانە قازاقستان ەسەبىنەن تولىقتىرعان. بۇل قازاقستاننىڭ جاھاندىق ەنەرگيا نارىعىنداعى ءرولىنىڭ كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن اڭعارتادى.
The Times of Central Asia: ۇلتتىق رەيتينگ اگەنتتىگى قۇرىلادى
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «رەيتينگتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭ جوباسى جانە وعان ىلەسپە تۇزەتۋلەر ءبىرىنشى وقىلىمدا قارالدى. اتالعان زاڭ جوباسى بويىنشا ەلىمىزدە تاۋەلسىز ۇلتتىق رەيتينگتىك باعالاۋ ينستيتۋتى رەتىندە قازاقستاننىڭ رەيتينگتىك اگەنتتىگى قۇرىلماق. مالىمەتتى The Times of Central Asia جاريالادى.
زاڭ جوباسى 7 تاراۋدان، 30 باپتان تۇرادى. ول رەيتينگتىك قىزمەتتى مەملەكەتتىك رەتتەۋ مەن قاداعالاۋدىڭ كەشەندى مودەلىن قۇرايدى. ىلەسپە زاڭ جوباسىمەن 3 كودەكسكە جانە 18 زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلەدى.
- بىرىنشىدەن، تاۋەلسىز ۇلتتىق رەيتينگتىك باعالاۋ ينستيتۋتى رەتىندە قازاقستاننىڭ رەيتينگ اگەنتتىگىن قۇرۋ. ونىڭ اكتسيونەرلەرى ۇلتتىق بانك، حالىقارالىق رەيتينگتىك اگەنتتىك جانە باسقا دا قارجى ۇيىمدارى بولادى. ۇلتتىق بانك اگەنتتىكتىڭ قارجىلىق ورنىقتىلىعىن جانە قارجى نارىعى تاراپىنان سەنىمدى قامتاماسىز ەتەدى. ەكىنشىدەن، حالىقارالىق رەيتينگتىك اگەنتتىكتەر. زاڭ جوباسى شەڭبەرىندە كرەديتتىك رەيتينگتىك اگەنتتىكتەردىڭ ءۇش ءتۇرىن قامتيتىن ينستيتۋتسيونالدىق مودەل ەنگىزىلمەك. العاشقى مودەل بويىنشا تاۋەلسىز ۇلتتىق رەيتينگتىك باعالاۋ ينستيتۋتى رەتىندە قازاقستاننىڭ رەيتينگ اگەنتتىگىن قۇرۋ ۇسىنىلادى، - دەيدى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.
Anadolu: قازاقستان- ا ق ش اتوم ەنەرگياسى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى
قر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ دەلەگاتسياسىمەن بەيبىت اتوم تاقىرىبىندا كەزدەسۋ وتكىزدى. Anadolu اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، كەلىسسوز بارىسىندا اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى قازاقستان- امەريكا ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ ماسەلەسى ءسوز بولعان.
جيىنعا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ قارۋ-جاراقتى باقىلاۋ جانە تاراتپاۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كومەكشىسىنىڭ ورىنباسارى مىندەتىن اتقارۋشى كريستوفەر كلاين كەلگەن. ال قازاقستان تاراپىنان اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى تيمۋر جانتيكين مەن اسەت ماحامبەتوۆ جانە «ق ا ە س» ج ش س وكىلدەرى قاتىسقان.
قازىرگى تاڭدا مەملەكەتتەر ەكىجاقتى ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا مۇددەلى. الداعى ۋاقىتتا ساراپتامالىق تاجىريبە الماسۋ جانە ينستيتۋتسيونالدىق تەتىكتەردى ىلگەرىلەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Report: تۇركيالىق كومپانيالار مۇناي- گاز قورىن بارلايدى
قازاقستاندا مۇناي- گاز جانە كومىر- حيميا سالالارىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا تۇرىك كومپانيالارى اتسالىسپاق. «قازمۇنايگاز» بەن Turkish Petroleum Corporation كومپانيالارى گەولوگيالىق بارلاۋ جانە ءوندىرىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىن تالقىلاۋدا. جاڭالىقتى Report اقپارات اگەنتتىگى تاراتتى.
استاناعا تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلماز جۇمىس ساپارىمەن كەلدى. بىرنەشە كۇنگە سوزىلعان ساپار اياسىندا ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى وتكەن بولاتىن. جيىن بارىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان- تۇركيا كومپانيالارى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىسىن جۇگىزەتىنىن مالىمدەدى.
- ەنەرگەتيكالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋ ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ ماڭىزدى باعىتى جانە ايماقتىق تۇراقتىلىقتىڭ تىرەگى سانالادى. باكۋ- تبيليسي- جەيحان باعىتى قازاقستاندىق مۇنايدى جەتكىزۋ ءۇشىن ماڭىزدى قۇبىرلىق ينفراقۇرىلىمنىڭ بولىگى. تۇرىك كومپانيالارى قازاقستاندا مۇناي- گاز سالاسىنداعى ءىرى جوبالاردى ءساتتى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. بۇدان باسقا، تاراپتار بۇل سالادا ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدەر جاساۋعا باسا نازار اۋدارىپ وتىر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ پايىمىنشا، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى، كومىر ونەركاسىبى جانە تاعى باسقا سالالارداعى ەكى ەلدىڭ ساراپشىلارى يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋى قاجەت.
- قازىرگى تاڭدا AKSA Energy كومپانياسى قىزىلوردادا قۋاتتىلىعى 240 م ۆت بۋ-گاز قوندىرعىسىن سالىپ جاتىر. بۇل رەتتە ءبىز ءوزارا ءتيىمدى قاتىناستى ەڭ كەڭ اۋقىمدا كەڭەيتۋگە جانە جاڭا ۇسىنىستارعا اشىقپىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.