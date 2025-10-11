الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: كاسپي، گەرمانياعا مۇناي جىبەرۋ جانە پەدوفيلدەردى كاستراتسيالاۋ
استانا. KAZINFORM - اپتا ىشىندە الەمدىك اقپارات كەڭىستىگىندە قازاقستان تاقىرىبىنا ارنالعان ءبىرقاتار ماڭىزدى ماتەريالدار جارىق كوردى. حالىقارالىق باسىلىمدار كاسپي تەڭىزى مەن ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىنا قاتىستى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستامالارىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. سونىمەن قاتار، گەرمانياعا قازاقستاندىق مۇناي جەتكىزۋدى ارتتىرۋ، ت م ۇ+ فورماتىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە گاز سالاسىنداعى جاڭا جوبالاردى ىسكە اسىرۋ تۋرالى جاڭالىقتار كەڭىنەن تالقىلاندى. پەدوفيلدەرگە حيميالىق كاستراتسيا قولدانۋ تارتىبىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر دە شەتەلدىك مەديانىڭ نازارىنان تىس قالعان جوق. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Azertaq: قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسپي تەڭىزى مەن ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ جاعدايىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋدى تاپسىردى
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسپي تەڭىزى مەن ترانسشەكارالىق وزەندەردىڭ جاعدايىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋدى قاجەت دەپ سانايدى. ول بۇل پىكىرىن دۋشانبەدەگى «ورتالىق ازيا - رەسەي» ەكىنشى سامميتىندە ايتتى. بۇل حاباردى ازەربايجاننىڭ Azertaq باسىلىمى ۇسىنعان.
قازاقستان پرەزيدەنتى ايماق ەلدەرى ەكولوگيالىق قاۋىپتەرگە تاپ بولىپ وتىرعانىن ايتىپ، ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ۇكىمەت باسشىلارى مەن ءتيىستى ورگاندار دەڭگەيىندە جۇيەلى جانە ۇيلەستىرىلگەن شارالار قابىلداۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- وسىعان وراي ەكولوگيا ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسەي جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ مينيسترلەر كەڭەسىن بەكىتۋدى ۇسىنامىز. ترانسشەكارالىق وزەندەر مەن كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعدايىنا باسا نازار اۋدارۋ كەرەك. بۇل كۇردەلى ماسەلەنى شەشۋگە كاسپيدىڭ سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋ بويىنشا مەملەكەتارالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ىقپال ەتەدى. سۋ قاۋىپسىزدىگىنىڭ قازىرگى جاعدايى دا الاڭداتپاي تۇرمايدى. سۋ رەسۋرستارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ جاي- كۇيىن باقىلاۋ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋ ءۇشىن جاساندى جەر سەرىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ عارىشتىق مونيتورينگ بويىنشا بىرلەسكەن باعدارلاما جاساقتاۋدى جانە ىسكە اسىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
Report: قازاقستان گەرمانياعا مۇناي جەتكىزىلىمىن ارتتىرادى
قازاقستان مەن گەرمانيا 2026 -جىلعا ارنالعان مۇناي جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسىمدى ۇزارتتى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى حابارلادى.
كەلىسىم «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ پەن Rosneft Deutschland GmbH كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى يوحانەس برەمەر اراسىنداعى كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا بەكىتىلدى.
- كەلىسىمگە سايكەس، گەرمانياعا جەتكىزىلەتىن قازاقستاندىق مۇناي كولەمى اي سايىن 100 مىڭ توننادان 130 مىڭ تونناعا دەيىن ارتتىرىلماق، - دەپ حابارلادى ق م گ باسپا ءسوز قىزمەتى.
2024 -جىلى جەتكىزىلىم KMG Kashagan B. V. رەسۋرستارى ەسەبىنەن باستالسا، 2025 -جىلى وعان تەڭىزشيەۆرويل كومپانياسىنىڭ مۇنايى قوسىلعان.
كومپانيا مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ توعىز ايىندا گەرمانيانىڭ شۆەدت قالاسىنداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا شامامەن 1,5 ميلليون توننا قازاقستاندىق مۇناي جەتكىزىلگەن.
Anadolu: قازاقستان «تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى+» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايدى
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ XII تۇركى تىلدەس مەملەكەتتەر ۇيىمى سامميتىندە «ت م ۇ +» فورماتىن قۇرۋ يدەياسىن قولدايتىنىن ايتتى. بۇل فورمات ىنتىماقتاستىقتى ءارى قاراي كەڭەيتۋگە باعىتتالعان. بۇل تۋرالى تۇركيالىق Anadolu اگەنتتىگى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق تاريحىن اتاپ، كيبەرقاۋىپسىزدىك ماسەلەسى ءۇشىن ت م ۇ اياسىندا كەڭەس قۇرۋدى ۇسىندى.
ەكونوميكا سالاسىندا تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورىن ءتيىمدى پايدالانۋ جانە «تۇركى الەمىنىڭ پەرسپەكتيۆالارى - 2040» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ماڭىزدى دەپ اتاپ ءوتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى كولىك پەن لوگيستيكاعا نازار اۋدارىپ، تەمىرجول مەن ترانسكاسپي مارشرۋتىن جاڭعىرتۋ، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت قولدانۋدى ۇسىندى.
ەنەرگەتيكا مەن سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ، مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ دا نەگىزگى باعىتتار رەتىندە اتالدى. سامميتكە تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان، وزبەكستان، ۆەنگريا، تۇرىكمەنستان، سولتۇستىك كيپر ليدەرلەرى جانە ت م ۇ باس حاتشىسى قاتىستى.
TACC: رەسەي قازاقستانعا جاڭا ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن تارماقتايدى
سانكت- پەتەربۋرگتە قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار مەن «گازپروم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى الەكسەي ميللەر كەزدەستى. تاراپتار گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى جانە قازاقستاندىق گازدى رەسەيدە ۇزاق مەرزىمدى قايتا وڭدەۋ بويىنشا نەگىزگى شارتتار تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. جاڭالىقتى رەسەيلىك ت ا س س جازدى
قۇجاتقا سايكەس، قاراشىعاناق كەن ورنىنان وندىرىلەتىن گاز رەسەيدەگى ورىنبور گاز وڭدەۋ زاۋىتىندا قايتا وڭدەلمەك. زاۋىت جاقىن ارادا جاڭعىرتۋدان وتەتىنى ايتىلعان.
- رەسەيدەن قازاقستانعا جاڭا ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «گازپروم» مەن قازاقستان 2025- 2026 -جىلدارى رەسەيلىك گازدى رەسپۋبليكاعا جەتكىزۋدى ۇلعايتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن بولاتىن.
Centralasia: قازاقستاندا پەدوفيلدەر بوستاندىققا شىعۋعا 6 اي قالعاندا حيميالىق كاستراتسيالانادى
قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى «مىندەتتى مەديتسينالىق شارالاردى قولدانۋ ەرەجەسىن بەكىتۋ تۋرالى» بۇيرىققا وزگەرىستەر ەنگىزدى. جاڭالىقتى قىرعىزستاندىق Centralasia حابارلادى.
قۇجاتقا سايكەس، كامەلەتكە تولماعاندارعا جىنىستىق سيپاتتاعى قىلمىس جاساعاندار بوستاندىققا شىعۋعا 6 اي قالعاندا حيميالىق كاستراتسياعا جىبەرىلەدى.
- مەكەمە اكىمشىلىگى جازاسىن وتەۋ مەرزىمى اياقتالۋعا ون ەكى اي قالعاندا سوتقا ماتەريالدار جولداپ، سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاما تاعايىنداۋعا ءتيىس. ساراپتاما ولاردىڭ پسيحيكالىق اۋىتقۋلارىنىڭ بار-جوعىن جانە سەكسۋالدى زورلىققا بەيىمدىلىگىن انىقتايدى، - دەلىنگەن بۇيرىقتا.
اتالعان نورما پسيحيكالىق اۋرۋى بار، ءبىراق ەسى دۇرىس دەپ تانىلعان تۇلعالارعا قولدانىلمايدى.
بۇيرىق رەسمي جاريالانعان كۇننەن كەيىن ون كۇننەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
2018 -جىلدان بەرى قازاقستاندا بالانى زورلاعاندارعا حيميالىق كاستراتسيا قولدانۋ زاڭ جۇزىندە مۇمكىن بولدى. ول تەك سوت شەشىمىمەن جانە سوت-پسيحياتريالىق ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى. زاڭعا وزگەرىستەر بالالارعا قارسى زورلىق سانىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلدى. سونداي-اق، 2024 -جىلدىڭ اقپانىندا دەپۋتاتتار پەدوفيلدەردى حيرۋرگيالىق كاستراتسيالاۋدى ۇسىنعان بولاتىن.