الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: باكۋ- تبيليسي- دجەيحان، بىرلەسكەن فيلم جانە وڭتۇستىكتەگى سۋ تاپشىلىعى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان تامىز ايىنىڭ سوڭعى اپتاسىندا الەمدىك مەديانىڭ نازارىنان تۇسپەدى. ەلگە قاتىستى ساياسي-ەكونوميكالىق، تاريحي جاڭالىق كوپ ايتىلعانىن بايقادىق.
كەلەر جىلى ج ءى ءو كورسەتكىشى قالاي وزگەرەتىنى، مۇناي تاسىمالداۋ جولىن كەڭەيتۋ ارەكەتىنە قاتىستى اقپار تاراعان. اراسىندا ازەربايجان تاراپىمەن بىرلەسە تۇسىرىلەتىن كينوتۋىندى مەن وڭتۇستىك وڭىرلەردەگى سۋ تاپشىلىعى تۋرالى ايتىلعان. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Anadolu: كەلەر جىلى جالپى ىشكى ءونىم 5,4 پايىزعا وسەدى
قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمى ارتىپ كەلەدى. كەلەشەك بولجامعا سۇيەنسەك، 2026 -جىلى ءج ءى ءو- ءنىڭ ناقتى ءوسۋى %5,4 دى قۇرايدى، ال ءۇش جىلداعى ورتاشا جىلدىق قارقىن %5,3 عا جەتەدى. مۇنداي وڭ وزگەرىستى ۇكىمەت وتىرىسىندا پپرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مالىمدەگەن. مينيستر ءسوزىن Anadolu اقپارات اگەنتتىگى تاراتتى.
جۋىردا 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىنا قاتىستى وتكەن جيىندا ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر تولىق تالدانعان. ماكروەكونوميكالىق ينديكاتورلارعا سەنسەك، كەلەر جىلى نومينالدى ءج ءى ءو 183,8 تريلليون تەڭگەگە، 2028 -جىلى 229,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى. ءوسىمنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرى ناقتى سەكتور مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا بايقالماق. 2026 -جىلى وڭدەۋشى ونەركاسىپ %6,2 عا، ال 2028 -جىلى %6,6 عا دەيىن ۇلعايۋى مۇمكىن. قۇرىلىستاعى ءۇش جىلداعى ورتاشا ءوسىم %11,0، كولىك سالاسىندا - %10,1، ساۋدادا - %6,7 دەڭگەيىندە بولادى.
2026 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسى 19,2 تريلليون تەڭگە بولسا، كەيىننەن 2028 -جىلى 23,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسەدى دەپ بولجانىپ وتىر. كەلەر جىلى بيۋدجەت تاپشىلىعى ج ءى ءو- ءنىڭ %2,5 دەڭگەيىندە ايقىندالدى، 2028 -جىلى ج ءى ءو ءنىڭ %0,9 ىنا دەيىن تومەندەيدى. بۇل رەتتە مۇناي ەمەس تاپشىلىقتىڭ ءجىو- گە قاتىسى %4,9 دان %2,7 عا دەيىن قىسقارادى.
ت ا س س: «باكۋ- تبيليسي- دجەيحان» قۇبىرى ارقىلى قازاق مۇنايى قايتا تاسىمالدانۋى مۇمكىن
قازاقستان بيلىگى «باكۋ- تبيليسي- دجەيحان» مۇناي قۇبىرى ارقىلى قايتا تاسىمال ۇيىمداستىرۋعا نيەتتى. اتالعان قۇبىر ارقىلى مۇناي جەتكىزۋگە بايلانىستى كەلىسسوز جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتقان. جاڭالىقتى رەسەيلىك تاسس جازدى.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، «قازمۇنايگاز» اتالعان باعىت بويىنشا تاسىمالدى بارىنشا تەزىرەك قايتا جاڭعىرتۋ جونىندە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
- وپەراتور تاراپىنان وندا قانداي دا ءبىر حلورورگانيكالىق قوسىلىستار بار ەكەنى تۋرالى رەسمي مالىمدەمەنى كورمەدىم. ءبىراق بۇل جايىندا جاڭالىقتاردان ءبىلدىم. تاسىمالدى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى حابار بولدى. ءبىراق بىلۋىمشە، ق م گ وسى باعىت بويىنشا تاسىمالدى قايتا جاڭعىرتۋ جونىندە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. جالپى، قۇبىردىڭ وتكىزۋ قابىلەتى وتە ۇلكەن. قازىر ول 25 ميلليون توننا مۇناي ايداپ وتىر، ءبىراق قۋاتى - 50 ميلليون سوندىقتان جوسپاردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بار، - دەدى مينيستر.
Report: قازاقستان مەن ازەربايجان كوركەم فيلم ءتۇسىرەدى
تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني بايلانىسى كينو باعىتىنا ويىستى. بولاشاقتا قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ كوركەم فيلمى جارىققا شىقپاق. جاعىمدى حاباردى قازاقستاننىڭ ازەربايجانداعى ەلشىسى ءالىم بايەل سۇيىنشىلەگەن بولاتىن. Report حابارلاعانداي، ول «قازاقستان كينوسىنىڭ ايلىعى» شاراسىندا بولاشاق جوسپاردى تارقاتقان.
ەلشى ەكى مەملەكەتتىڭ تاريحتى زەرتتەۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعىنا نازار اۋدارىپ، قازاق-ازەربايجان ماماندارىنىڭ تاريحي فيلم تۇسىرۋگە دەگەن ىنتاسىن جوعارى باعالادى.
«ديپلومات تۇركى بىرلىگى مەن ىنتىماعىن نىعايتۋ ءۇشىن باستامالارعا قولداۋ ءبىلدىرۋ قاجەتىن ايتىپ ءوتتى. سونداي-اق قازاقستان مەن ازەربايجان بىرلەسكەن كوركەم فيلم ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلادى»، - دەلىنگەن قازاقستاننىڭ باكۋدەگى ەلشىلىگىنىڭ رەسمي سايتىندا.