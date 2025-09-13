الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: پاكىستانمەن بايلانىس، بايقوڭىرداعى تۋريزم جانە جي مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - بۇل اپتادا الەمدىك مەديا كەڭىستىكتە قازاقستانعا قاتىستى جاڭالىق تولاستاعان جوق. ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىمەن قامتۋ جوبالارىنىڭ جايى، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋدىڭ يسلامابادقا ساپارى اياسىندا قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەر كەڭ تارادى. پرەزيدەنت جولداۋىندا ايتىلعان جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىن قۇرۋ ۇسىنىسى مەن بايقوڭىردىڭ تۋريزم الەۋەتى تۋرالى اقپارات تا ۇشىراستى. تولىعىراق Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىنان وقىڭىز.
Oxu: جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى قۇرىلادى
اپتا باسىنداعى پرەزيدەنت جولداۋىنان كەيىن ونداعى ايتىلعان تاقىرىپتار الەمدىك ب ا ق-تا تالقىعا ءتۇستى. سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىن قۇرۋ يدەياسى تۋرالى اقپارات لەزدە كوزگە تۇسكەن ەدى. جاڭالىقتى ازەربايجاندىق Oxu ينتەرنەت باسىلىمى دا ءبولىستى.
8-قىركۇيەكتە قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ تۋرالى مالىمدەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ۆەدومستۆو قازىرگى بەيىندى مينيسترلىكتىڭ نەگىزىندە قۇرىلماق. ونى ۆيتسە- پرەمەر باسقارادى.
«جاڭا تەحنولوگيالىق قالىپتىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالۋ ءۇشىن بۇكىل مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن قايتا قۇرىپ، ونىڭ ازاماتتار مۇددەسىنە ساي بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ەسەلەپ ارتتىرۋ كەرەك. سوندىقتان قازىرگى قۇزىرلى مينيسترلىكتىڭ نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىن قۇرۋ قاجەت دەپ سانايمىن. جاڭا مينيسترلىكتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى دەڭگەيىندەگى مامان باسقارۋى كەرەك»، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق ول كازاقستان ءۇش جىلدىڭ ىشىندە تولىق سيفرلىق مەملەكەتكە اينالۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. وسى ماقساتتا سيفرلىق كودەكستى جەدەل قابىلداۋ قاجەت. بۇل قۇجات سيفرلاندىرۋ ستراتەگياسىن ايقىندايتىن نەگىزگى اكت بولادى: جاساندى ينتەللەكت پەن پلاتفورمالىق ەكونوميكانى دامىتۋ، ۇلكەن دەرەكتەردى پايدالانۋ جانە باسقا دا باعىتتار قامتىلماق.
Report: ەلەكتر ەنەرگياسىنا تاپشىلىق ماسەلەسى 2035 -جىلعا دەيىن تولىق شەشىلەدى
2035 -جىلعا قاراي ەل ەكونوميكاسىنىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىنا قاجەتتىلىگى تولىق وتەلەتىن بولادى. ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزەڭگە دەيىن قوسىمشا 26 گ ۆت-تان استام جاڭا ءوندىرۋشى قۋاتتاردى ەنگىزۋ كوزدەلگەن. ءمينيستردىڭ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتقان ءسوزىن Report ءبولىستى.
- مينيسترلىك ەلدەگى تاپشىلىقتى وتەۋ جانە ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرۋ ءۇشىن 2035 -جىلعا دەيىن قوسىمشا 26 گ ۆت-تان استام جاڭا ءوندىرۋشى قۋاتتاردى ەنگىزۋدى كوزدەيتىن ەلەكتر ەنەرگياسى سالاسىن دامىتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن ازىرلەدى. وسىلايشا، ەكونوميكانىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن بارلىق قاجەتتىلىگى وتەلەدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى مينيستر.
اقكەنجەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، كومىرتەگى ءىزىن تومەندەتۋ باعىتى اياسىندا بالامالى ەنەرگەتيكانى دامىتۋ جانە تازا كومىر تەحنولوگيالارى بازاسىندا كومىر گەنەراتسياسىن ودان ءارى دامىتۋ جۇمىستارى جوسپارلانعان.
- 33,6 ميلليارد توننانى قۇرايتىن ەنەرگەتيكالىق كومىردىڭ راستالعان وراسان زور قورى بولا تۇرا، قولدا بار كومىرمەن جۇمىس ىستەيتىن ەنەرگيا كوزدەرىنەن تولىق باس تارتۋ ورىندى بولمايدى. وسىعان بايلانىستى، جاڭا كومىر ستانتسيالارىن سالۋ، سونداي-اق جۇمىس ىستەپ تۇرعان كومىر ستانتسيالارىن جاڭعىرتۋ ەكولوگياعا ەڭ از اسەر ەتە وتىرىپ، ەكولوگيالىق تالاپتار مەن نورمالارعا سايكەس كەلەتىن تازا كومىر تەحنولوگيالارىنا نەگىزدەلەتىن بولادى. مۇنداي جوبالاردىڭ ايقىن مىسالى - كوكشەتاۋ، سەمەي جانە وسكەمەن قالالارىندا جۇزەگە اسىرىلاتىن جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى، سونداي-اق كۋرچاتوۆ جانە ەكىباستۇز قالالارىنداعى ءىرى ەلەكتر ستانتسيالارى، - دەدى ول.
Anadolu: قازاقستان مەن پاكىستان سەرىكتەستىگى تالقىلاندى
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋدىڭ يسلامابادقا رەسمي ساپارى كەزىندە ەلارالىق بايلانىس جايى جان-جاقتى تالقىلاندى. اسىرەسە تاراپتار ساۋدا، لوگيستيكا، قارجى، IT، اۋىل شارۋاشىلىعى، ازىق- تۇلىك سالالارىنا باسا كوڭىل ءبولىپ وتىر. بۇل تۋرالى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى جازدى.
بۇل ساپاردا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا پاكىستاننىڭ پرەزيدەنتى اسيف الي زارداريمەن، پرەمەر- ءمينيسترى - شاحباز شاريفپەن، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى - - مۇحامماد ىسقاق دارمەن كەزدەسەدى.
- قازىر ەلدەرىمىز اراسىنداعى ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق قاتىناستاردا وڭ ۇردىستەردى بايقاپ وتىرمىز. قازاقستان پاكىستانمەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى. استانا ەكىجاقتى جانە وڭىرلىك الاڭداردا ءوزارا ءتيىمدى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن. 33 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە ەلدەرىمىز مازمۇندى ساياسي ديالوگتى قولداپ، ءوزارا سەنىمگە، اشىقتىققا جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا نەگىزدەلگەن بەرىك قاتىناستار ورناتتى، - دەپ مالىمدەدى مينيستر.
جىل باسىنان بەرى قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 2,5 ەسەگە ءوسىپ، 86 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتكەن. قازىر قازاقستاننان پاكىستانعا كوكونىستەر، بۇرشاق تۇقىمداستار، پياز، سارىمساق، سۇلى، قاراقۇمىق، تارى جانە باسقا ءداندى داقىلدار، قارا مەتالل بۇيىمدارى ەكسپورتتالادى. ال پاكىستاننان - تسيترۋس جەمىستەرى، دارىلىك زاتتار، ەرلەر مەن ايەلدەر كيىمى، ازىق- تۇلىكتەر، كارتوپ جەتكىزىلەدى. ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللاردان دا اسىرۋعا نيەتتى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ساياسي ديالوگتى جالعاستىرۋعا، باسىم سەكتورلارداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جانداندىرۋعا جانە بەيىندى مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىندا ءتيىمدى ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ۋاعدالاستى. كەزدەسۋ سوڭىندا قازاقستان مەن پاكىستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى اراسىندا 2025-2026 -جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارىنا قول قويىلدى.
Euronews: بايقوڭىرعا 2029 -جىلعا قاراي جىلىنا 50 مىڭ تۋريست كەلەدى
الەمنىڭ العاشقى عارىش ايلاعى سانالاتىن بايقوڭىر 2029 -جىلعا قاراي 50 مىڭ تۋريستى قابىلدايتىن شاھارعا اينالۋى عاجاپ ەمەس. الداعى ۋاقىيا وڭتۇستىك وڭىرگە كەلەتىن قوناقتارعا تاريح پەن تىلسىمعا تولى عارىش ساپارى ۇسىنىلاتىن بولادى. وسى ماقساتتا گلەمپينگ، قوناقۇيلەر مەن بالالار لاگەرى بار تۋريستىك ورتالىقتى دامىتۋ جوسپارلانعان. اقپاراتتى Euronews تاراتتى.
بايقوڭىردىڭ تۋريستىك ەكوجۇيەسى دامىپ كەلەدى. رەسەي قالانى جالعا الۋدى جالعاستىرسا دا، قازىردىڭ وزىندە 50 دەن استام پايداعا اسپايتىن نىساندى قازاقستانعا قايتاردى. بيلىك بۇل نىساندەردى تەك زىمىراندى پايدالانىپ قانا قويماي، تۋريستەرگە دە كورسەتىپ، جاڭا ورتالىق اشپاق.
قازىر تاريحي ماڭىزى زور ورىندار ماڭىندا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمعا دايىندىق جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. ماسەلەن، 1961 -جىلى تۇڭعىش عارىشقا اتتانعان ايگىلى گاگارين ستارتى بار. ءدال وسى جەردە يممەرسيۆتى ەكسپوزيتسيالار، قوناقۇيلەر، گلەمپينگ پەن بالالار لاگەرى بوي كوتەرمەك.