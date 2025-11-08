الەمدىك ب ا ق-تاعى قازاقستان: 17 ميلليارد كەلىسىم، بەلارۋسپەن جول كارتالارى جانە جاڭا اۋە رەيسى
استانا. KAZINFORM - قاراشا ايىنىڭ العاشقى اپتاسىندا قازاقستان الەمدىك اقپارات الاڭىندا بەلسەندى جاريالاندى. ەل مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسىمدەردىڭ جالپى سوماسى 17 ميلليارد دوللاردان استى، بەلارۋسپەن ونەركاسىپ جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى جول كارتالارى بەكىتىلدى. استانا مەن بەلگراد اراسىندا تىكەلەي رەيس اشىلدى، ال مال ەكسپورتىنا شەكتەۋلەر ۇزارتىلدى. تولىعىراق Kazinform اگەنتتىگىنىڭ شولۋىنان وقي الاسىز.
CentralAsia: قازاقستان مەن ا ق ش 17 ميلليارد دوللاردان استام كەلىسىمگە قول قويدى
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتونداعى اق ۇيدە كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى CentralAsia جازدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. كەلىسىمدەردىڭ جالپى سوماسى 17 ميلليارد دوللاردان استى. قازاقستان پرەزيدەنتى ا ق ش-تىڭ الەمدىك كوشباسشىلىق ءرولىن اتاپ ءوتىپ، بەيبىتشىلىك باستامالارىن، سونىڭ ىشىندە «TRIPP» باعدارلاماسىن قولدايتىنىن ايتتى.
دونالد ترامپ قازاقستانمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى. پرەزيدەنتتەر ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تالقىلاپ، حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى ماڭىزدى ماسەلەلەردى قاراستىردى. رەسمي كەزدەسۋدەن كەيىن ولار اق ءۇيدىڭ ىرگەسىندە تۇرىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتقان سالتانات سارايىنىڭ قۇرىلىسىن كوردى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيو جانە پرەزيدەنتتىڭ وڭتۇستىك پەن ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەستى. سونىمەن قاتار، قازاقستان مەن ا ق ش ستراتەگيالىق ماڭىزدى مينەرالدار سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. پرەزيدەنت IT- ستارتاپتاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلارمەن اڭگىمەلەسىپ، ا ق ش كونگرەسىنىڭ وكىلدەر پالاتاسىنىڭ مۇشەلەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
Anadolu: قازاقستان مال ەكسپورتىنداعى شەكتەۋدى ۇزارتتى
قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى 2025 -جىلعى 4-قاراشادا ەل اۋماعىنان ءتىرى قوي، ەشكى جانە بۇقالاردى ەكسپورتتاۋعا قاتىستى جاڭا بۇيرىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى تۇركيالىق Anadolu اگەنتتىگى حابارلادى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026 -جىلعى 30-ساۋىرگە دەيىن قازاقستاننان ءۇشىنشى ەلدەر مەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ەلدەرىنە 4 ايدان اسقان 120 مىڭ توقتى مەن سەركەنى عانا شىعارۋعا رۇقسات ەتىلەدى. كۆوتالاردى ءبولۋ اۆتوماتتى تۇردە پورتال ارقىلى ەكسپورت ليتسەنزياسىن بەرگەن كەزدە جۇزەگە اسىرىلادى.
ەكسپورتقا شىعارىلاتىن جانۋارلار ءۇش ايدان كەم ەمەس مەرزىمدە كارانتينگە قويىلماس بۇرىن يدەنتيفيكاتسيالىق بازاعا ەنگىزىلۋى ءتيىس. جاڭا بۇيرىق 2025 -جىلعى 5-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەندى. بۇعان دەيىنگى 2025 -جىلعى 10-مامىردا ەنگىزىلگەن كۆوتالار مەن 26-ساۋىردەگى بۇيرىق ءوز كۇشىن جوعالتتى.
Report: قازاقستان مەن بەلارۋس ءبىرقاتار سالادا ىنتىماقتاستىق تۋرالى جول كارتاسىنا قول قويدى
قازاقستان مەن بەلارۋس 2026- 2028 -جىلدارعا ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، ساۋدا-ەكونوميكالىق، عىلىمي- تەحنيكالىق جانە مادەني ىنتىماقتاستىققا قاتىستى بىرنەشە ەكىجاقتى قۇجاتقا، سونىڭ ىشىندە جول كارتالارىنا قول قويدى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى حابارلادى
ءراسىم استانادا ەكى ەلدىڭ پرەمەر-مينيسترلەرى - الەكساندر تۋرچين مەن ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى، دەپ حابارلايدى Report اگەنتتىگى.
الەكساندر تۋرچين ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا كولەمى شامامەن 1 ميلليارد دوللار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا ونى ءارى قاراي ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار. كەلىسسوزدە ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، باستى باسىمدىق - ونەركاسىپ سالاسىنداعى، اسىرەسە ماشينا جاساۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بولدى.
ولجاس بەكتەنوۆ جالپى 15 بىرلەسكەن جوبانىڭ بارىن، ونىڭ 12 سى ءساتتى ىسكە اسقانىن، ينۆەستيتسيا كولەمى 200 ميلليون دوللاردان اساتىنىن جەتكىزدى. قالعان ءۇش جوبا ازىرلەۋ نەمەسە ىسكە اسىرۋ ساتىسىندا. بەكتەنوۆتىڭ سوزىنشە، قازاقستان ۇكىمەتى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە باسقا دا قاتىناستاردى دامىتۋعا بار كۇشىن سالۋعا دايىن.
ت ا س س: قازاقستان مەن سەربيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى
قازاقستان مەن سەربيا استانالارى - استانا مەن بەلگراد اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسى ىسكە قوسىلدى. بۇل اقپاراتتى رەسەيلىك ت ا س س اگەنتتىگى جازدى.
رەيس اپتاسىنا ەكى رەت - دۇيسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى SCAT اۋە كومپانياسى ارقىلى Boeing 737 ۇشاقتارىمەن جۇزەگە اسادى. ۇشۋ ۋاقىتى - 5 ساعات 40 مينۋت. ءبىرىنشى رەيستە 92 جولاۋشى ۇشقان.
قازاقستاننىڭ كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا مارشرۋت ەكى ەل اراسىنداعى ىسكەرلىك، تۋريستىك جانە مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تىكەلەي رەيس اشۋ تۋرالى كەلىسىم 2024 -جىلى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سەربياعا ساپارىندا جاسالعان.