الەمدەگى ەڭ ۇزدىك ءزاۋلىم عيمارات انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - 24 ەلدىڭ ىشىنەن بريۋسسەلدەگى ZIN in No (o) rd جوباسى جەڭىمپاز اتاندى، ەپ جازادى ازەرتادج.
بۇرىنعى اتاۋى بيىك عيماراتتار جانە قالالىق ورتا جونىندەگى كەڭەس (CTBUH) بولعان تىك ۋربانيزم كەڭەسى (Council on Vertical Urbanism, CVU) 2025 -جىلدىڭ «الەمدەگى ەڭ ۇزدىك بيىك عيماراتى» اتاعىن بريۋسسەل قالاسىنداعى ZIN in No (o) rd جوباسىنا بەردى. بۇل تۋرالى اگەنتتىك شەتەلدىك ب ا ق-تارعا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
كانادانىڭ تورونتو قالاسىندا وتكەن كەڭەستىڭ جىل سايىنعى حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا رەسمي حابارلاندىرۋ جاسالدى. الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن جەتەكشى ساۋلەتشىلەر، ينجەنەرلەر مەن ۋربانيستەر 24 ەلدەن تۇسكەن وتىنىمدەردىڭ اراسىنان 111 مەترلىك ZIN in No (o) rd جوباسىن تاڭدادى.
ول عيمارات 1970-جىلدارى سالىنعان ەسكى كەڭسە كەشەنىنەن قايتا جاڭارتىلىپ، كەڭسەلەر، تۇرعىن ۇيلەر، قوناق ءۇي جانە قوعامدىق ورىندار بىرىكتىرىلگەن كوپ قىزمەتتى زاماناۋي عيماراتقا اينالدى. وسىلايشا، ول ادامدار جۇمىس ىستەي الاتىن، تۇرا الاتىن جانە دەمالا الاتىن ءبىرتۇتاس «تىك ەكوجۇيەگە» اينالدى. وسىنداي ءتيىمدى ءارى زاماناۋي تۇرلەندىرۋى ءۇشىن جوبا جوعارى باعالاندى.
باستاپقىدا بۇل عيمارات ەكى بولەك مۇنارادان تۇرعان. كەيىن ءۇشىنشى بيىك قۇرىلىس قوسىلىپ، ولار ءبىر ۇلكەن كەشەنگە بىرىكتىرىلدى. قايتا جاڭارتۋ كەزىندە عيماراتقا كوپ جاسىل ايماقتار (اعاشتار، باقتار) قوسىلىپ، ەنەرگيانى از پايدالاناتىن زاماناۋي تەحنولوگيالار ورناتىلدى. سوندىقتان بۇل جاي عانا عيمارات ەمەس، ەۋروپالىقتاردىڭ ەسكى ۇيلەر مەن كەڭسەلەردى قازىرگى زامان تالاپتارىنا ساي، ەكولوگيالىق تازا ءارى ىڭعايلى ەتىپ قايتا جاساۋ ارمانىنىڭ ناقتى ۇلگىسى سانالادى.
سونىمەن قاتار، عيماراتتىڭ نەگىزگى قۇرىلىس بولىكتەرىنىڭ %85 ى - ونىڭ ىشىندە ىرگەتاسى مەن جەراستى قاباتتارى - ساقتالعان. قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ %60 نان استامى قايتا قولدانىلعان، ول ماتەريالدار ءدال سول جەردە نەمەسە باسقا جوبالاردا پايدالانىلادى. بۇل ءتاسىل پارنيكتىك گازداردىڭ شىعارىندىلارىن ايتارلىقتاي ازايتىپ، ەۋروپاداعى ۇلكەن كولەمدەگى قايتا قۇرۋ جوبالارىنا جاڭا ستاندارت ورناتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
