الەمدەگى ەڭ ىقپالدى قالالار. كوش باسىندا - لوندون
جاپونيانىڭ Mori Memorial Foundation قورى الەمدەگى ەڭ ىقپالدى قالالاردىڭ ءتىزىمىن جاسادى.
الەمدەگى "ەڭ تارتىمدى" قالالار رەيتينگى 72 كورسەتكىش نەگىزىندە قۇراستىرىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى مەن اۋا ساپاسىنان باستاپ ستارتاپتار سانى، تۇنگى كلۋبتار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە دەيىنگى فاكتورلار بار. زەرتتەۋ اۆتورلارى قالانىڭ تارتىمدىلىعى دەپ " الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن ادامداردى، كاپيتالدى جانە بيزنەستى تارتۋ قابىلەتىن" تۇسىنەدى.
باعالاۋ كەزىندە بارلىق كورسەتكىشتەر التى ساناتقا بولىنگەن:
ەكونوميكا؛
زەرتتەۋلەر جانە ازىرلەمەلەر؛
مادەني ءوزارا ىقپالداستىق؛
ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى؛
قورشاعان ورتا؛
قولجەتىمدىلىك.
وسىلايشا، لوندون 14-رەت قاتارىنان ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. انگليا مەن ۇلى بريتانيا استاناسى مادەني ءوزارا ىقپالداستىق پەن قولجەتىمدىلىك ساناتتارى بويىنشا جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ، جالپى 2700 مۇمكىن بالدىڭ 1642,2 باللىن جينادى.
زەرتتەۋشىلەر لوندوننىڭ ارتىقشىلىقتارى رەتىندە مىنالاردى اتاپ ءوتتى:
التى حالىقارالىق اۋەجايعا تىكەلەي جاقىن ورنالاسۋى؛
مەترونىڭ دامىعان ءارى سەنىمدى جەلىسى؛
قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ۆەلوسيپەد ينفراقۇرىلىمى.
الەمگە ايگىلى مۋزەيلەر مەن تەاترلاردان بولەك، قالادا باسقا دا كوپتەگەن مادەني الاڭدار مەن ءىس- شارالار بار، - دەپ اتاپ ءوتتى رەيتينگ اۆتورلارى.
ەكىنشى ورىندى توكيو يەلەندى. ول رەيتينگ پايدا بولعاننان بەرى العاش رەت نيۋ-يوركتى باسىپ وزىپ، ءومىر ءسۇرۋ جايلىلىعى ساناتىندا كوشباسشى اتاندى، سونداي-اق مادەني ءوزارا ىقپالداستىق بويىنشا ەكىنشى ورىنعا شىقتى. ال نيۋ- يورك ءومىر ءسۇرۋ قۇنىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى جالپى رەيتينگتە ءۇشىنشى ورىنعا سىرعىدى.
ەڭ تارتىمدى قالالاردىڭ العاشقى بەستىگىنە سونداي-اق پاريج بەن سينگاپۋر كىردى. ال العاشقى وندىقتى سەۋل، امستەردام، شانحاي، دۋباي جانە بەرلين تۇيىندەدى.
سونىمەن قاتار سوڭعى ۋاقىتتا ساياحاتشىلار ءىرى قالالارداعى قارقىندى باعدارلاماسى بار تۋرلاردان گورى، باياۋ ءارى تىنىش ساپارلاردى ءجيى تاڭداي باستاعانى انىقتالدى.
BAQ. KZ