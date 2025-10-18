ق ز
    09:41, 18 - قازان 2025 | GMT +5

    الەمدەگى ورمان قورى

    جالپى جەر بەتى ازىرگە اعاشتان كەندە ەمەس. دۇنيەنىڭ 34 پايىزىن ورمان القاپتارى الىپ جاتىر. دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ دەرەگى بويىنشا جاسىل جەلەك اۋماعى 4 ميلليارد گەكتاردان اسادى.

    «Ертіс орманы» бұлан мен еліктің қысқы азығын қамдап жатыр
    Фото: «Ертіс орманы» резерваты

     ادام باسىنا شاققاندا 0,52 گەكتاردان كەلەدى. 1990 -جىلدان بەرى الەمدە 178 ميلليون گەكتار اۋماقتىڭ تالى كەسىلدى. اعاشتىڭ 34 پايىزى جايىلىم جەر مەن ەگىن ەگۋ ءۇشىن وتالعان. «جالپى ورمانداردىڭ جويىلۋىنا ءورت پەن قۇرعاقشىلىق جانە اعاش ءوندىرىسى سەبەپ»، - دەيدى ساراپشىلار. ورمان، تابيعات تەپە- تەڭدىگىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت. الايدا ادامنىڭ ارەكەتىنەن جانە تابيعي اپاتتار كەسىرىنەن اعاش القاپتارى جىلدان جىلعا جويىلىپ بارادى.

