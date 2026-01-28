ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:16, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الەمدى تەگىن ارالاعان: 4 جىل بويى ءوزىن ۇشقىشپىن دەپ الداپ كەلگەن

    استانا. قازاقپارات - 33 جاستاعى كانادالىق داللاس پوكورنيك بۇرىن بورتسەرىك بولىپ جۇمىس ىستەگەن، ءبىراق كەيىن جۇمىسىنان بوساتىلعان سوڭ ءوز قۇجاتتارىن جالعانداپ، پيلوت رەتىندە ۇشىپ جۇرگەندەي كورسەتىپ، ءۇش اۋە كومپانياسىنان جۇزدەگەن تەگىن بيلەت العان دەپ ايىپتالدى، دەپ حابارلايدى  The Independent.

    ұшақ
    سۋرەت: Facebook

    پروكۋراتۋراسى ونىڭ كەيدە «jump seat» - ۇشقىشتار دەمالىستا بولعاندا وتىرعان قوسىمشا ورىنعا دا وتىرۋعا ءوتىنىش جاساعانىن حابارلادى. سوت قۇجاتتارىندا ول شىنىمەن ۇشاقتىڭ كابيناسىندا وتىردى ما، جوق پا، ناقتى ايتىلماعان.

    بۇل سحەما ءتورت جىل بويى جالعاسقان. سوت پوكورنيكتى قاماۋدا ۇستاۋدى مىندەتتەدى، ال ونىڭ قورعاۋشىسى تۇسىنىكتەمە بەرمەدى.

     

