الەمدەگى ەڭ تانىمال تيكتوكەر بەت-ءجۇزىن 1 ميلليارد دوللارعا ساتىپ جىبەردى
الەمدەگى ەڭ تانىمال تيكتوكەر حابي لەيم بەت-ءجۇزىن شامامەن $1 ميللياردقا ساتىپ جىبەردى، دەپ حابارلايدى financialexpress.com.
الەمگە ايگىلى تيكتوكەر، يتاليالىق-سەنەگالدىق بلوگەر حابي لەيم جەكە برەندىن پايدالانۋ قۇقىعىن ءۇش جىلعا $975 ميلليونعا (شامامەن 73 ميلليارد تەڭگە) بەرەتىن ءىرى كەلىسىم جاسادى. كەلىسىم اياسىندا ونىڭ سىرت كەلبەتى، بەينەسى جانە كونتەنت ۇسىنۋ ءستيلى تولىقتاي كوممەرتسيالىق اينالىمعا شىعادى.
شارت بويىنشا ساتىپ الۋشى حابي لەيمنىڭ جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى سيفرلىق اۆاتارىن جاساۋعا رۇقسات العان. بۇل ج ي- كوشىرمە وزدىگىنەن كونتەنت شىعارىپ، ءارتۇرلى ۋاقىت بەلدەۋلەرىنە بەيىمدەلگەن ۇزاق كوممەرتسيالىق ترانسلياتسيالار جۇرگىزە الادى. ياعني بلوگەر فيزيكالىق تۇردە قاتىسپاي-اق، ينتەرنەتتە تاۋلىك بويى «جۇمىس ىستەي» بەرەدى.
ساراپشىلار بۇل كەلىسىمدى ينفليۋەنسەرلەر يندۋسترياسىنداعى بەتبۇرىس ءسات دەپ باعالاپ وتىر. جەكە برەند العاش رەت جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار تولىققاندى سيفرلىق اكتيۆكە اينالدى. بۇل جارناما نارىعىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى تانىمالدىلىقتى مونەتيزاتسيالاۋدىڭ جاڭا ستاندارتىن قالىپتاستىرۋى مۇمكىن.
قىسقاسى، حابي لەيم ەندى جەكە تۇلعا عانا ەمەس، تولىققاندى سيفرلىق فرانشيزا.