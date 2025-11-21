الەمدەگى ەڭ سۇلۋ بويجەتكەننىڭ ەسىمى اتالدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكالىق فاتيما بوش «الەم ارۋى» حالىقارالىق سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى.
الەمدەگى ەڭ سۇلۋ ايەلگە ءتاجدى 2024-جىلعى «الەم ارۋى» بايقاۋىنىڭ قازىرگى جەڭىمپازى، دانيالىق ۆيكتوريا تەيلۆيگ تابىستادى. ۆيتسە-ميسس اتاعىن تايلاندتان كەلگەن قاتىسۋشى يەلەندى. ءۇشىنشى، ءتورتىنشى جانە بەسىنشى ورىنداردى سايكەسىنشە ۆەنەسۋەلا، فيليپپين جانە كوت-د'يۆۋار وكىلدەرى الدى.
Miss Universe بايقاۋى الەمدەگى ەڭ ۇزدىك سۇلۋلىق كۋبوگى رەتىندە كەڭىنەن تانىمال جانە جىل سايىن ميلليونداعان كورەرمەن نازارىن تارتادى. ءار ەلدەن كەلگەن قاتىسۋشىلار «الەم ارۋى» ۇيىمى ليتسەنزيالاعان ۇلتتىق بايقاۋلار ارقىلى تاڭدالادى. بيىل ءىس-شاراعا 120 ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىستى. نادين ايۋب پالەستينا حالقىن وسى بايقاۋدا تانىستىرعان العاشقى ايەل بولدى. ول جارتىلاي فينالعا شىققان ۇزدىك 30 بويجەتكەننىڭ قاتارىنا ەنىپ، سودان كەيىن بايقاۋدان شىعىپ قالدى.
CNN اقپاراتىنشا، فينالدىق شوۋدى امەريكالىق ازىلكەش ستيۆ بەرن جۇرگىزىپ، تاي ورىنداۋشىسى دجەفف ساتۋردىڭ مۋزىكالىق كومپوزيتسياسىمەن اشىلدى.
قاتىسۋشىلاردىڭ شومىلۋعا ارنالعان كيىمدەرىمەن شىققاننان كەيىن ولاردىڭ سانى 30 دان 12 گە دەيىن، ال كەشكى راۋند قورىتىندىسى بويىنشا - بەس فيناليستكە دەيىن قىسقاردى.
فينالعا شىققان بويجەتكەندەرگە بۇۇ باس اسسامبلەياسىندا ءسوز سويلەگەن جاعدايدا قانداي جاھاندىق ماسەلەنى تالقىلايتىندارى جانە جاس ايەلدەردى قولداۋ جانە شابىتتاندىرۋ ءۇشىن Miss Universe پلاتفورماسىن قالاي پايدالانۋدى جوسپارلايتىنى تۋرالى سۇراقتار قويىلدى.
بايقاۋ ءۇش اپتاعا سوزىلدى، ونىڭ بارىسىندا قاتىسۋشىلار ەل بويىنشا ساياحاتتاپ، جاتتىعۋ جۇرگىزىپ، ءىس-شارالارعا قاتىستى.
ەسكە سالا كەتسەك، ەكى اپتا بۇرىن بايقاۋدىڭ ديرەكتورى ناۆات يتساراگريسيل مەكسيكادان كەلگەن ۇمىتكەر فاتيما بوشتى جارنامالىق كونتەنت ورنالاستىرماعانى ءۇشىن ونداعان ۇمىتكەردىڭ الدىندا ۇرىسقان بولاتىن.
وسىعان دەيىن ءبىز تايلاند ستۋدەنتى «الەم ارۋى-2025» بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتكەنى تۋرالى جازدىق.