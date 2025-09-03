الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ايسبەرگتىڭ اۋدانى شامامەن مىڭ شارشى شاقىرىمعا قىسقاردى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ايسبەرگ A23a جازدىڭ ءۇش ايىندا مىڭ شارشى شاقىرىمعا جۋىق اۋماقتى جوعالتتى، دەپ حابارلايدى اركتيكا جانە انتاركتيكا زەرتتەۋ ينستيتۋتى.
- ايسبەرگتەن ءارقايسىسىنىڭ كولەمى 60 پەن 300 شارشى شاقىرىم ارالىعىنداعى ءۇش مۇز بولىگى ءبولىنىپ شىقتى. ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا A23a اۋماعى 2730 شارشى شاقىرىمدى قۇرادى، بۇل رەسەي استاناسى ماسكەۋدىڭ كولەمىنە تەڭ. قىركۇيەكتىڭ باسىندا ايسبەرگتىڭ اۋدانى 1750 شارشى شاقىرىمعا باعالاندى (سانكت- پەتەربۋرگ اۋدانىمەن سالىستىرۋعا بولادى)، - دەپ حابارلادى اركتيكا جانە انتاركتيكا زەرتتەۋ ينستيتۋتى.
1- قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا، ايسبەرگ اتلانت مۇحيتىنداعى وڭتۇستىك دجوردجيا ارالىنان سولتۇستىككە قاراي 70 شاقىرىم جەردە قالقىپ ءجۇر.
A23a ايسبەرگى 1986 -جىلى باتىس انتاركتيداداعى فيلحنەر مۇز ايدىنىنىڭ سىرتقى جيەگىنەن ءبولىنىپ شىقتى. ول كەزدە ونىڭ اۋدانى 4170 شارشى شاقىرىمعا باعالانعان. ول 30 جىلدان استام ورتالىق ۋەددەلل تەڭىزىنىڭ تاياز جەرلەرىندە قالقىپ ءجۇردى، سودان كەيىن انتاركتيدا جاعالاۋىمەن قوزعالا باستادى جانە 2023 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ ورتاسىندا مۇحيتقا كىردى. ايسبەرگ قوزعالۋدى جالعاستىردى جانە 2025 -جىلدىڭ باسىندا ول وڭتۇستىك دجوردجياعا جاقىندادى.