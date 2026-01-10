الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ايسبەرگ الداعى اپتالاردا تولىعىمەن جويىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - NASA عالىمدارى سوڭعى ونجىلدىقتا ءوز اۋماعىنىڭ جارتىسىنان كوبىن جوعالتقان ايسبەرگ ا23ا الداعى كۇندەردە نەمەسە اپتالاردا تولىعىمەن جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
سپۋتنيكتىك باقىلاۋعا سايكەس، مۇز ءماسسيۆىنىڭ بەتىندە ەرىگەن سۋدىڭ ۇلكەن باسسەيندەرى پايدا بولدى، بۇل ونىڭ قۇرىلىمدىق السىرەۋىن كورسەتەدى.
- بۇل بەلگىلەر A23a ايسبەرگىنىڭ بىرنەشە كۇن نەمەسە اپتا ىشىندە تولىعىمەن ىدىراۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى… ونى بۇكىل مانسابىندا باقىلاعان عالىمدار ءۇشىن بۇل وكىنىشتى جانە ماڭىزدى ءسات، - دەپ اتاپ ءوتتى NASA.
ايسبەرگ A23a 1986 -جىلى فيلچنەر مۇز ايدىنىنان بولىنگەن، ول 4170 شارشى شاقىرىمدى الىپ جاتىر. ول سوڭعى ونجىلدىقدا بىرتە- بىرتە قىسقارىپ - 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنا قاراي ءوزىنىڭ باستاپقى اۋماعىنىڭ %67 ىن جوعالتتى. وسىلايشا، كولەمى بويىنشا D15a ايسبەرگىنە جول بەردى. A23a قازىر وڭتۇستىك اتلانتيكادا، وڭتۇستىك امەريكانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا ءجۇزىپ ءجۇر.
30 جىلدان استام ءبىر جەردە تۇرعان ايسبەرگ 2023 -جىلدىڭ قاراشاسىندا قايتادان قوزعالا باستادى. 2024 -جىلدىڭ كوكتەمىندە ول انتاركتيكا تۇبەگى بويىمەن جىلجىپ، شوتلانديا تەڭىزىنە قاراي بەت الدى. A23a ايسبەرگىنىڭ جوعالۋى الەمدە ەڭ ۇلكەن مۇز ماسساسىن زەرتتەيتىن زەرتتەۋشىلەر ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا بولادى.
بىلتىر قىركۇيەك ايىندا ءدال وسى ايسبەرگتىڭ اۋدانى شامامەن مىڭ شارشى شاقىرىمعا قىسقارعانى تۋرالى جازدىق.