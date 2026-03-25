الەمدەگى ەڭ لاس قالالاردىڭ رەيتينگى ءتۇزىلدى
استانا. قازاقپارات - IQAir اگەنتتىگىنىڭ جاھاندىق اۋا ساپاسى جونىندەگى جاڭارتىلعان ەسەبىنە سايكەس، ءۇندىستان الەمدەگى ەڭ لاس قالالاردىڭ كوشىن باستادى.
شۆەيتساريالىق IQAir كومپانياسى 2025 -جىلعا ارنالعان ەسەپتە 143 ەلدەگى 9446 قالانىڭ اۋا ساپاسى دەرەكتەرىن زەرتتەدى. قازاقستان بۇل تىزىمدە 55-ورىندا تۇر. اسىرەسە الماتى قالاسىنىڭ ءتۇتىنى مەن لاس اۋاسى اتاپ وتىلگەن.
الەمدەگى قالالاردىڭ تەك %14 ى عانا قاۋىپسىز اۋا ساپاسى ستاندارتتارىنا ساي ەكەنى انىقتالدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %3 عا ازايعان.
قازىرگى ۋاقىتتا تەك ءۇش ەۋروپالىق مەملەكەت - اندوررا، ەستونيا جانە يسلانديا - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د ۇ) PM2.5 بولشەكتەرىنىڭ جىلدىق شەكتى دەڭگەيى - ءبىر تەكشە مەتر اۋاعا 5 ميكروگرامعا دەيىنگى كورسەتكىشكە جەتەدى دەپ باعالاندى.
جالپى، 143 ەلدىڭ 130 ى، ياعني %91 ى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا سايكەس كەلمەيدى. قاۋىپسىز شەكتەردە اۋا ساپاسىن ۇستاپ تۇرعان 13 ەل مەن اۋماقتىڭ قاتارىندا اتالعان ءۇش ەۋروپالىق مەملەكەتپەن بىرگە اۋستراليا، باربادوس، بەرمۋد، فرانسۋز پولينەزياسى، گرەنادا، جاڭا كالەدونيا، پاناما، پۋەرتو-ريكو، رەيۋنون جانە ا ق ش-تىڭ ۆيرگين ارالدارى بار.
ەڭ لاستانعان ەلدەردىڭ العاشقى بەستىگىنە پاكىستان (67,3 ميكروگرام/م³ PM2.5)، بانگلادەش (66,1)، تاجىكستان (57,3)، چاد (53,6) جانە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى (50,2) ەنەدى.
الەمدەگى ەڭ لاستانعان 25 قالا ءۇندىستان، پاكىستان جانە قىتاي اۋماعىندا ورنالاسقان.
IQAir اگەنتتىگى ناقتى ۋاقىتتاعى اۋا ساپاسى مونيتورينگىنىڭ ناتيجەلەرىنە نەگىزدەلگەن رەيتينگىنى دە جاريالادى. ەسەپكە سايكەس، پاريج بەيجىڭ، داككا، ۋحان جانە سەۋلمەن بىرگە الەمدەگى ەڭ لاستانعان بەس قالانىڭ قاتارىنا كىردى. سونىمەن قاتار لوندون دا ەڭ لاس وندىققا ەنىپ وتىر.