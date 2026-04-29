    الەمدى جاياۋ ارالاۋ: 76 جاستاعى ۇلىتاۋلىق ساياحاتشى ماراپاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك جاراسبايەۆ كورنەكتى جيھانكەز، تۋريزم سالاسىنىڭ ۇزدىگى سارسەنباي قوتىراشوۆقا «قۇرمەتتى سپورت قىزمەتكەرى» اتاعىن تابىستادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Кругосветка пешком: 76-летний путешественник из Улытау получил госнаграду
    فوتو: t.me/Turizm jane_sport_ministrligi

    تاجىريبەلى ساياحاتشى سارسەنباي قوتىراشوۆ 2022 -جىلى 72 جاسىندا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىن جاياۋ ارالاپ، 8 مىڭ شاقىرىم جولدى ءجۇرىپ وتكەن. وسى جەتىستىگى ءۇشىن وتاندىق كينەس رەكوردتار كىتابىنا ەندى.

    ول كەيىنگى جىلدارى دا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جاياۋ ساياحاتتارىن جالعاستىرىپ كەلەدى. 2023 -جىلى اتىراۋدان جولعا شىعىپ، كاۆكاز ءوڭىرى مەن گرۋزيا ارقىلى تۇركيانىڭ ستامبۋل قالاسىنا جەتتى. ال 2024 -جىلى وسكەمەننەن باستاپ التاي، موڭعوليا ارقىلى قىتاي استاناسى بەيجىڭگە دەيىن باردى.

    2026 -جىلعى 3-ناۋرىزدا باستالعان كەزەكتى ساپارى اياسىندا 76 جاستاعى جيھانكەز سەربيا، ماجارستان، اۋستريا، گەرمانيا جانە فرانسيا ەلدەرىن جاياۋ ءجۇرىپ ءوتىپ، جۋىردا عانا ەلگە ورالدى.

    ماراپات يەسىنىڭ ءومىر جولى مەن تاباندىلىعى - وتاندىق تۋريزمدى دامىتۋعا جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا ۇلگى.

    ايتا كەتەيىك، 76 جاستاعى قازاقستاندىق ساياحاتشى وسىدان ءۇش كۇن بۇرىن 3 مىڭ شاقىرىم جول ءجۇرىپ، پاريجگە جەتكەن بولاتىن.

