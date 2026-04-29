الەمدى جاياۋ ارالاۋ: 76 جاستاعى ۇلىتاۋلىق ساياحاتشى ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەرىك جاراسبايەۆ كورنەكتى جيھانكەز، تۋريزم سالاسىنىڭ ۇزدىگى سارسەنباي قوتىراشوۆقا «قۇرمەتتى سپورت قىزمەتكەرى» اتاعىن تابىستادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاجىريبەلى ساياحاتشى سارسەنباي قوتىراشوۆ 2022 -جىلى 72 جاسىندا قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىن جاياۋ ارالاپ، 8 مىڭ شاقىرىم جولدى ءجۇرىپ وتكەن. وسى جەتىستىگى ءۇشىن وتاندىق كينەس رەكوردتار كىتابىنا ەندى.
ول كەيىنگى جىلدارى دا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جاياۋ ساياحاتتارىن جالعاستىرىپ كەلەدى. 2023 -جىلى اتىراۋدان جولعا شىعىپ، كاۆكاز ءوڭىرى مەن گرۋزيا ارقىلى تۇركيانىڭ ستامبۋل قالاسىنا جەتتى. ال 2024 -جىلى وسكەمەننەن باستاپ التاي، موڭعوليا ارقىلى قىتاي استاناسى بەيجىڭگە دەيىن باردى.
2026 -جىلعى 3-ناۋرىزدا باستالعان كەزەكتى ساپارى اياسىندا 76 جاستاعى جيھانكەز سەربيا، ماجارستان، اۋستريا، گەرمانيا جانە فرانسيا ەلدەرىن جاياۋ ءجۇرىپ ءوتىپ، جۋىردا عانا ەلگە ورالدى.
ماراپات يەسىنىڭ ءومىر جولى مەن تاباندىلىعى - وتاندىق تۋريزمدى دامىتۋعا جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋعا ۇلگى.
ايتا كەتەيىك، 76 جاستاعى قازاقستاندىق ساياحاتشى وسىدان ءۇش كۇن بۇرىن 3 مىڭ شاقىرىم جول ءجۇرىپ، پاريجگە جەتكەن بولاتىن.