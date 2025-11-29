الەمدەگى حالقى ەڭ كوپ قالا انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيا استاناسى دجاكارتا الەمدەگى ەڭ كوپ قونىستانعان قالالار رەيتينگىندە توكيونى باسىپ وزدى.
ب ۇ ۇ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەر دەپارتامەنتىنىڭ حالىق سانىن زەرتتەۋ ءبولىمى جاريالاعان «2025-جىلعا دەيىنگى الەمدىك ۋربانيزاتسيا پەرسپەكتيۆالارى» ەسەبىنە سايكەس، يندونەزيالىق مەگاپوليستە 42 ميلليون ادام تۇرادى.
ەكىنشى ورىندا - بانگلادەش استاناسى داككا، وندا 37 ميلليون حالىق بار. ال بۇرىن كوش باستاپ تۇرعان توكيو قازىر 33 ميلليون تۇرعىنىمەن ءۇشىنشى ورىنعا ءتۇستى.
2018-جىلعى ب ۇ ۇ بايانداماسىندا جاپونيا استاناسى 37 ميلليون حالقى بار الەمنىڭ ەڭ ءىرى قالاسى رەتىندە كورسەتىلگەن ەدى.
ەسەپتە 1950-جىلى الەم حالقىنىڭ نەبارى 20 پايىزى عانا قالالاردا تۇرعانى، ال بۇگىندە بۇل كورسەتكىش شامامەن %50 عا جەتكەنى اتالىپ وتەدى.
بولجام بويىنشا، 2050-جىلعا قاراي جاھاندىق حالىق ءوسىمىنىڭ ەكىدەن ءبىرى قالالارعا تيەسىلى بولادى، ال قالعان ءوسىمنىڭ باسىم بولىگى قالاعا جاقىن ورنالاسقان شاعىن ەلدى مەكەندەردە تىركەلمەك.
حالقى 10 ميلليوننان اساتىن مەگاپوليستەر سانى 1975-جىلعى 8 قالادان 2025-جىلى 33 قالاعا دەيىن ءتورت ەسەگە وسكەن.
الەمدەگى ەڭ كوپ حالىق شوعىرلانعان 10 قالانىڭ 9 ى - دجاكارتا، داككا، توكيو، نيۋ-دەلي، شاڭحاي، گۋانجوۋ، كاير، مانيلا، كالكۋتتا جانە سەۋل - ازيادا ورنالاسقان.
ۋرباندالۋ - ءبىزدىڭ زامانىمىزدى ايقىندايتىن ەڭ باستى كۇشتەردىڭ ءبىرى. ەگەر ونى كەشەندى ءارى ستراتەگيالىق تۇرعىدا باسقارساق، ول كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن كۇرەسكە، ەكونوميكالىق وسىمگە جانە الەۋمەتتىك ادىلدىككە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشا الادى، - دەلىنگەن باياندامادان كەلتىرىلگەن ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى لي جيۋنحيانىڭ سوزىندە.