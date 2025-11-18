الەمدەگى ەڭ باي قالا بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - توكيو ج ءى ءو بويىنشا الەمدەگى ەڭ باي قالا اتاندى، دەپ حابارلايدى CEOWORLD Magazine.
2025 -جىلى جاپونيا استاناسىنىڭ ج ءى ءو 2,55 تريلليون دوللارعا جەتتى. ودان كەيىن نيۋ-يورك قالاسىنىڭ ج ءى ءو 2,49 تريلليون دوللاردى قۇرايدى. لوس-انجەلەس 1,62 تريلليون دوللارمەن العاشقى ۇشتىكتى اياقتايدى. بۇل مەگاقالالار بىرگە الەمدىك ەكونوميكانىڭ نەگىزىن قۇرايدى.
ج ءى ءو قالالار بايلىعىن سالىستىرۋدىڭ ەڭ كوپ تاراعان كورسەتكىشى بولىپ قالا بەرسە دە، ول وقيعانىڭ تەك ءبىر بولىگىن عانا كورسەتەدى. ماسەلەن، توكيونىڭ ەكونوميكالىق كۇشى تەحنولوگيا، اۆتوموبيل ءوندىرىسى جانە ءوندىرىس سالاسىنداعى جىلدار بويعى يننوۆاتسيالارعا نەگىزدەلگەن.
سونىمەن قاتار، نيۋ-يورك قالاسى ۋولل-ستريت، نيۋ-يورك قور بيرجاسى جانە بەلسەندى ستارتاپ ەكوجۇيەسى ورنالاسقان جاھاندىق قارجى جۇيەسىنىڭ ورتالىعى رەتىندە گۇلدەنىپ كەلەدى.
لوس-انجەلەستە كەرىسىنشە، ساۋدا شىعارماشىلىقپەن ۇيلەسەدى: ونىڭ ويىن-ساۋىق ەكونوميكاسى قازىر تەز دامىپ كەلە جاتقان تەحنولوگيا جانە اەروعارىش سەكتورىمەن تولىقتىرىلادى.
رەيتينگكە پاريج بەن سەۋلدەن باستاپ شاڭحاي مەن سينگاپۋرعا دەيىنگى 300 جاھاندىق مەگاقالا كىرەدى، ولار اقشا اعىنىن، تەحنولوگيالىق دامۋدى جانە نارىقتار اراسىنداعى ساياسي شەشىمدەردىڭ تارالۋىن قالىپتاستىرادى.
لوندون، سەۋل، پاريج، چيكاگو، وساكا، سان-فرانسيسكو جانە شاڭحاي دا توكيو، نيۋ-يورك جانە لوس-انجەلەسپەن قاتار العاشقى وندىققا ەندى.
ازيانىڭ 2025 -جىلعى رەيتينگتەگى باسىمدىعى جاھاندىق ەكونوميكانىڭ اۋىرلىق ورتالىعىنىڭ شىعىسقا قاراي كەڭىرەك اۋىسۋىن كورسەتەدى.
جالپى العاندا، ەڭ ءىرى 10 قالا الەمدىك ج ءى ءو-نىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگىن قۇرايدى، بۇل ەكونوميكالىق كۇشتىڭ يننوۆاتسيانى، كاپيتال اعىنىن جانە جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىراتىن قالالىق ورتالىقتاردا قالاي شوعىرلانعانىن كورسەتەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن Oxford Economics Global Cities Index 2025 مالىمەتتەرى بويىنشا الماتى ورتالىق ازياداعى ەڭ ۇزدىك قالا ەكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.