الەمدەگى ەڭ اقىلدى ەلدەر انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - «World of Card Games» جۋرنالىنىڭ جاڭا زەرتتەۋى نوبەل سىيلىعىنا نوميناتسيالار، حالىقتىڭ IQ دەڭگەيى جانە جوعارى بىلىمگە قول جەتكىزۋ سياقتى ءبىرقاتار فاكتورلارعا نەگىزدەلگەن الەمدەگى ەڭ اقىلدى ەلدەر رەيتينگىن جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وسىلايشا، شۆەيتساريا رەيتينگتە ەڭ اقىلدى ەل رەتىندە تانىلدى. ول 100 بالدىڭ 92,02 ءسىن جينادى. زەرتتەۋدە ەۋروپانىڭ بۇل تاۋلى ەلىندە نوبەل سىيلىعىنا 1099 ۇمىتكەر بار ەكەنى، ال حالىقتىڭ ورتاشا IQ كورسەتكىشى 99,24 ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
سونداي-اق، شۆەيتسارياداعى ەرەسەكتەردىڭ %40,02 ى كەم دەگەندە باكالاۆر دارەجەسىنە يە. بۇل بارلىق ەلدەر اراسىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش. ەل تۇرعىندارىنىڭ %18,05 ى ماگيستر نەمەسە ودان جوعارى دارەجە الدى.
Daily Mail جازۋىنشا، ەكىنشى ورىندا ۇلىبريتانيا تۇر.
تۇماندى البيون ەلىندە نوبەل سىيلىعىنا 2393 ۇمىتكەر بار، ەرەسەكتەردىڭ تەك %39,59 ى باكالاۆر دارەجەسىنە، ال %14,37 ى كەم دەگەندە ماگيستر دارەجەسىنە يە. بريتاندىقتاردىڭ ورتاشا IQ كورسەتكىشى - 99,12.
ءۇشىنشى ورىندا 89,18 كورسەتكىشىمەن امەريكا قۇراما شتاتتارى تۇر، بۇل جوعارى ءبىلىم دەڭگەيىن كورسەتەدى: ەرەسەكتەردىڭ %38,57 ى باكالاۆر دارەجەسىنە، ال %14,79 ى ماگيستر دارەجەسىنە يە.
سونىمەن قاتار، ا ق ش-تا نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنىلعاندار سانى ەڭ كوپ - 5717 ادام، بۇل تالدانعان بارلىق ەلدەردىڭ ىشىندەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
سونىمەن قاتار، ا ق ش- تا نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنىلعان ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ سانى ەڭ كوپ - 256. امەريكالىقتاردىڭ ورتاشا IQ كورسەتكىشى - 97,43.
نيدەرلاندى جالپى 87,3 بالمەن ءتورتىنشى ورىن الدى. ورتاشا IQ كورسەتكىشى 100,74 قۇرايدى، ال ەل تۇرعىندارىنىڭ %36,63 ى باكالاۆر دارەجەسىن العان.
بەلگيا 86,58 جانە ورتاشا IQ كورسەتكىشى 97,49 بولىپ بەسىنشى ورىن الدى.
وسىلايشا، World of Card Games نۇسقاسى بويىنشا ەڭ اقىلدى 10 ەل:
شۆەيتساريا
ۇلى بريتانيا
قۇراما شتاتتار
نيدەرلاند
بەلگيا
شۆەتسيا
گەرمانيا
پولشا
دانيا
فينليانديا
فينليانديادا IQ كورسەتكىشى ەڭ جوعارى - 101,20.
وسى ارادا پولشادا ماگيستر نەمەسە ودان جوعارى دارەجەسى بار تۇرعىندار كورسەتكىشى ەڭ جوعارى — ەرەسەك تۇرعىنداردىڭ % 22,31 ى.
World of Card Games نەگىزىن قالاۋشى حولگەر سيندبەك مۇنداي رەيتينگتەر ەلدەردىڭ ءبىلىم بەرۋ مەن زەرتتەۋگە ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيالار ارقىلى اقىلدى، قابىلەتتى ازاماتتاردى تاربيەلەۋ ءۇشىن قالاي جۇمىس ىستەپ جاتقانىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ ۇزدىك ورىنداۋشىلار الەمدىك دەڭگەيدەگى ۋنيۆەرسيتەتتەردەن باستاپ كوبىرەك ادامداردىڭ ديپلوم الۋىن قامتاماسىز ەتۋگە دەيىن ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە سالاعا نازار اۋدارىپ وتىر.
- شۆەيتساريانىڭ ءبىرىنشى ورىن الۋى شاعىن ەلدىڭ كولەمگە ەمەس، ساپاعا باسا نازار اۋدارۋ ارقىلى ۇلكەن اسەر ەتە الاتىنىن تانىتىپ وتىر. ەۋروپا ەلدەرىنىڭ جوعارى كورسەتكىشتەرى ايماقتار ءبىلىم بەرۋگە ينۆەستيتسيا سالعان كەزدە باسىمدىقتارى بارلىق ەلدەرگە تارالاتىنىن كورسەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سيندبەك.
دەگەنمەن، ىرىكتەمەگە ازيا، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك امەريكا، اۋستراليا جانە ت. ب. ەلدەرىنىڭ ۋنيۆەرسيتەتتەرى نەمەسە حالىقتارى كىرمەگەنىن ەسكەرسەك، بۇل زەرتتەۋ شارتتى سيپاتقا يە.