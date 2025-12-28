الەمدەگى ەڭ العاشقى جاساندى كوز قاي جەردەن تابىلعانىن بىلەسىز بە - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستان الەمدە تۋريستەر اعىنى جىلدام ءوسىپ جاتقان توپ-7 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى– ءو ز ا
بۇكىلالەمدىك تۋريزم ۇيىمى (ب ۇ ۇ تۋريزم) جاريالاعان ەڭ كەيىنگى تالدامالىق دەرەكتەرگە (World Tourism Barometer) سايكەس، وزبەكستان 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا شەتەلدىك تۋريستەر كەلگەن الەمدىك دەڭگەيدە ەڭ جوعارى ءوسۋ كورسەتكەن توپ-7 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى، حابارلايدى «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، ەلگە كەلگەن حالىقارالىق تۋريستەر اعىنى 2019-جىلعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا 73 پايىزعا ارتقان. بۇل وزبەكستاننىڭ جاھاندىق تۋريزم كەڭىستىگىندەگى ورنىنىڭ جۇيەلى تۇردە نىعايىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
اتالعان ناتيجە ەۋروپا ايماعى اياسىندا دا وزبەكستان تۋريزمىنە بەرىلىپ وتىرعان وڭ باعانىڭ ايقىن كورىنىسى بولدى. بۇۇ تۋريزم رەيتينگىنە سايكەس، 2019-جىلمەن سالىستىرعاندا تۋريستەر سانىنىڭ ءوسۋ قارقىنى بويىنشا وزبەكستان ەۋروپا ايماعىنداعى ەڭ ۇزدىك كورسەتكىشكە يە ەلدەر اراسىندا 2-ورىنعا شىققان.
جاھاندىق ۇردىستەر اياسىندا وزبەكستان تۋريستىك بەلسەندىلىكتىڭ ودان ءارى سەرپىندى ءوسۋىن بايقاتىپ وتىر. 2025-جىلى ەل جاڭا رەكوردتارعا قول جەتكىزدى: العاشقى 11 ايدا 10,7 ميلليوننان استام شەتەلدىك تۋريست كەلدى، ءال ساۋىر ايىنان باستاپ تاريحتا العاش رەت اي سايىن 1 ميلليوننان استام تۋريست قابىلدانعان. تۋريستىك قىزمەتتەر ەكسپورتىنان تۇسكەن تابىس 4,4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. بۇل تەك قالپىنا كەلۋدى عانا ەمەس، وزگە كوپتەگەن باعىتتارمەن سالىستىرعاندا وزىق ءوسىمدى دە كورسەتەدى.
ءۇش ەلدىڭ پرەزيدەنتى لەۆ تولستوي سىيلىعىمەن ماراپاتتالدى -eurasia Today
قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى لەۆ تولستوي اتىنداعى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك سىيلىعىمەن ماراپاتتالدى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستاندا شىعاتىن Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
Eurasia Today- ءدىڭ حابارلاۋى بويىنشا، لەۆ تولستوي اتىنداعى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك سىيلىعى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆقا، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمونعا جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆكە بەرىلەدى.
سالتاناتتى ءراسىم سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنداعى ريمسكي-كورساكوۆ اتىنداعى كونسەرۆاتوريا عيماراتىندا ءوتتى. رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، بۇل ماراپاتتىڭ بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، حالىقتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا، ادام قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا ىقپال ەتۋگە باعىتتالعانىن ايتتى.
ۆيزاسىز كەلىسىم قىتاي مەن ورتالىق ازيادا شەكاراارالىق ءوز كولىگىمەن جۇرەتىن تۋريزمدى دامىتتى- «حالىق گازەتى»
قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى ۆيزاسىز كەلىسىم 2023-جىلدىڭ قاراشا ايىندا كۇشىنە ەنگەننەن بەرى كەدەندىك راسىمدەۋ بارعان سايىن ىڭعايلى بولا باستادى. ال شەكاراارالىق ءوز كولىكتەرىمەن جۇرەتىن تۋريزم جاڭا ۇردىسكە اينالدى، دەپ دەپ حابارلايدى «حالىق گازەتى».
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، 2023-جىلى قىتاي مەن قازاقستاننان شامامەن 445000 ادام قازاقستانداعى نۇرلى جول كەدەنىنەن وتكەن. ال 2024-جىلى كەدەننەن وتكەندەردىڭ سانى شامامەن 837000 عا دەيىن ءوستى. تەك وسى جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا كەدەن بەكەتى ارقىلى قازاقستانعا شامامەن 344000 قىتاي ازاماتى كىرگەن. ولاردىڭ %10 عا جۋىعى ءوز كولىكتەرىمەن جولعا شىققاندار.
- ءوز كولىگىمەن ساپارلاعان چجاو سينفەن ىشىندە تاماق ىستەپ، دەمالۋعا ىڭعايلى كولىكپەن ءجۇرۋ جەرگىلىكتى تابيعات پەن ادەت-عۇرىپتى جاقىننان كورىپ، تاماشالاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى. جولاۋشى ورتالىق ازيانى وسىلاي ارالاعاننان كەيىن، جىبەك جولى بويىنداعى باسقا ەلدەرگە دە بارۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەپ جازادى قىتايلىق ب ا ق.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلى قازاقستانعا 655000 قىتاي ازاماتى بارعان. ولاردىڭ ىشىندە 174000 جولاۋشى تۋريستىك ماقساتتا قازاقستاندا 24 ساعاتتان استام ۋاقىت بولعان. بۇل 2023-جىلعى 103000 نان ايتارلىقتاي جوعارى.
الەمدەگى العاشقى جاساندى كوز قايدان تابىلعانىن بىلەسىز بە؟ -ParsToday
يراننىڭ كۇيگەن قالاسىندا الەمدە العاش رەت 4800 جىلدىق تاريحى بار جاساندى كوز تابىلدى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يرانداعى ەڭ قۇندى ەجەلگى ورىنداردىڭ ءبىرى، ونىڭ اتاۋى الەمدىك مۇرا نىسانى رەتىندە تىركەلگەن - كۇيگەن قالا. بۇل ايماق يراننىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى سيستان مەن بەلۋدجيستانداعى زابول قالاسىنان ەلۋ شاقىرىم جەردە ورنالاسقان جانە ونىڭ تاريحى بەس مىڭ جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلادى.
ParsToday مالىمەتىنشە، تاريحي جانە ارحەولوگيالىق ساراپشىلار بۇل قالانى كۇيگەن قالا دەپ اتاۋدىڭ ءارتۇرلى سەبەپتەرىن العا تارتتى، ءبىراق كوپتەگەن تەوريا بويىنشا، بۇل ايماقتىڭ توپىراعىندا كۇل قاباتتارىنىڭ بولۋى بۇل جەردىڭ بۇرىن بىرنەشە رەت ورتەنگەنىن، ونىڭ سەبەپتەرى ءالى بەلگىسىز ەكەنىن كورسەتەدى.
ەڭ قىزىعى يراندا تابىلعان الەمدەگى العاشقى جاساندى كوز كۇيگەن قالاداعى قابىرگە جەرلەنگەن 25-30 جاستاعى ايەلگە تيەسىلى بولىپ، ونىڭ باس سۇيەگىنە قويىلعان. تابىلعان جاساندى كوز ايەلدىڭ سول كوزىنە يمپلانتاتسيالانعان جانە ۋاقىت وتە كەلە بۇزىلماعان كۇيىندە قالعان.
- بۇل جاساندى كوزدىڭ ماتەريالى تولىق انىقتالماعان، ءبىراق ول تابيعي بيتۋمنان جانۋارلار مايىنىڭ قانداي ءدا بىر تۇرىمەن ارالاسقان سياقتى، - دەپ جازادى يراندىق باق.
سونداي-اق وسى اپتادا ParsToday باسىلىمىندا «يراننىڭ گەوساياسي ورنى نەلىكتەن ماڭىزدى؟ » دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، يران ءوزىنىڭ ەرەكشە گەوگرافيالىق ورنالاسۋىنا بايلانىستى حالىقارالىق كارتالاردىڭ جۇرەگىندە تۇر.
وڭتۇستىك-باتىس ازيادا ورنالاسقان جانە كاسپيي تەڭىزىنە، پارسى شىعاناعىنا جانە ومان تەڭىزىنە شىعا الاتىن يران شىعىس پەن باتىس اراسىنداعى ساۋدا جانە ەنەرگەتيكالىق ءوزارا ارەكەتتەسۋ ءۇشىن ماڭىزدى كوپىر قىزمەتىن اتقارادى.
ParsToday مالىمەتى بويىنشا، ستراتەگيالىق گەوساياسي ورىن دەپ اتالاتىن بۇل پوزيتسيا يراندى ايماقتاعى جانە الەمدەگى نەگىزگى ويىنشىلاردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
قورعاس كەدەن بەكەتى بيىل تاريحي رەكورد جاسادى- CNR
بيىل قورعاس شەكارا بەكەتىنەن وتكەن جولاۋشى سانى ءبىر ميلليون ادامنان استى.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى» اقپاراتتىق پورتالى حابارلادى.
اتالعان باسىلىمنىڭ كەلتىرگەن دەرەگىنە سۇيەنسەك، 23-جەلتوقسان كۇنى قورعاس كەدەن بەكەتىنىڭ جاريالاعان مالىمەتىنشە، قازىرگە دەيىن قورعاس كەدەن بەكەتىنەن بيىل شەكارادان كىرىپ شىققان جولاۋشى سانى ءبىر ميلليون 40 مىڭ ادامعا جەتىپ، ءبىر ميلليوننان استام ادام شەكارا وتكەلىنەن وتكەن.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل كورسەتكىش - وسى شەكارا بەكەتىنەن ءبىر جىل ىشىندە كىرىپ شىققان جولاۋشى سانىنىڭ تاريحي رەكوردىن جاڭالاعانىن كورسەتەدى.
باتىل جاڭا الەم: جاساندى ينتەللەكت ارقىلى باسقارۋ -TRT
جۇمىسقا قابىلداۋدان باستاپ سالىقتىق تەكسەرۋلەرگە، الەۋمەتتىك جاردەماقىلاردان پوليتسيانىڭ مارشرۋتتارىن بەلگىلەۋگە دەيىن كوپتەگەن سالادا شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنە الگوريتمدەر ىقپال ەتىپ كەلەدى.
ال بۇل نەنى بىلدىرەدى؟ الگوريتمدەر ەندى جاي عانا تەحنيكالىق قۇرال ەمەس… ولار قوعامدىق رەتتەۋ مەن ساياساتتىڭ ءدال ورتاسىنا ورنالاستى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
تۇركيالىق باسىلىم بۇل اقپاراتىندا جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى ەندى تەك ينفراقۇرىلىم بولۋدان شىعىپ، قوعامعا اشىق رولدەردى اتقارا باستاعانى تۋرالى ايتادى.
قىزمەتكە ىرىكتەۋدە قولدانىلاتىن ءبىر الگوريتم ۇمىتكەرلەردى باعالاۋ كەزىندە ادىلەتسىزدىككە جول اشۋى مۇمكىن. نەمەسە سالىقتىق باقىلاۋ جۇيەسى بەلگىلى ءبىر توپتاردى شامادان تىس نىساناعا الۋى ىقتيمال. سوندىقتان دا بۇل جۇيەلەردىڭ ءادىل، اشىق ءارى ەسەپ بەرەتىن بولۋى - ومىرلىك ماڭىزى بار ماسەلە.
- الگوريتمدىك باسقارۋ دەگەنىمىز نە؟ قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا ول دەرەكتەردەن ۇيرەنەتىن، بەيىمدەلەتىن جانە اۋقىمدى دەڭگەيدە جۇمىس ىستەيتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرىن قامتيدى. بۇل جۇيەلەر قاتاڭ، وزگەرمەيتىن ەرەجەلەردى ورىنداۋمەن شەكتەلمەيدى. ءتىپتى ولاردى جاساۋشىلاردىڭ ءوزى الدىن الا بولجاي الماعان ارەكەتتەردى ۇسىنۋى مۇمكىن، - دەپ جازادى، دەپ جازادى «TRT».
